एयर इंडिया की फ्लाइट में धुआं, दिल्ली एयरपोर्ट पर करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Air India Flight: दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट में धुआं निकलने की शिकायत सामने आई है. फ्लाइट से निकल रह संदिग्ध धुएं के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिग हुई. न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI2939 में धुआं दिखा. जिस कारण दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली इस फ्लाइट की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई.

कार्गो एरिया में दिखा संदिग्ध धुआं

एजेंसी ने सूत्रों के अनुसार बताया कि अहमदाबाद जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के कार्गो क्षेत्र में संदिग्ध धुएं दिखे. जिस कारण विमान वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर लौट आया. सूत्रों ने बताया कि जाँच के बाद, धुएँ का संकेत गलत पाया गया.

170 लोग थे सवार, जांच में गलत मिली धुएं वाली बात

उन्होंने बताया कि दिल्ली-अहमदाबाद उड़ान संख्या AI2939, जो एयरबस A320 विमान से संचालित थी, में लगभग 170 लोग सवार थे. एक एयरलाइन अधिकारी ने बताया कि विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद धुएं के संकेत के कारण दिल्ली लौट आया, जो बाद में विमान की गहन जांच के बाद गलत पाया गया.

बाद में दूसरी फ्लाइट से रवाना किए गए यात्री

अधिकारी ने बताया कि मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, विमान दिल्ली में उतरा और यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित उतार लिया गया. बाद में यात्रियों को दूसरे विमान से अहमदाबाद ले जाया गया.

