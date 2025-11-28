देश में रबी फसलों की बुआई 33.53 लाख हेक्टेयर बढ़ी, गेहूं में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी

देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई में इस साल नवंबर के तीसरे हफ्ते तक अच्छी बढ़ोतरी दर्ज़ की गयी है. कृषि मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई पर जारी ताज़ा आंकड़ों में ये अहम जानकारी सामने आयी है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के "Progress of area coverage under Rabi crops" रिपोर्ट के मुताबिक 21 नवंबर, 2025 तक देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 33.53 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर में अहम रबी फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 21 नवंबर, 2024 को 272.78 लाख हेक्टेयर था, जो इस साल 21 नवंबर तक बढ़कर 306.31 लाख हेक्टेयर हो गया.

गेहूं-दलहन में वृद्धि

रबी सीजन 2025 के दौरान सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गेहूं की बुआई में दर्ज़ की गई है. कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 21 नवंबर, 2025 तक गेहूं की बुवाई में 21.27 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी रिपोर्ट की गयी है. गेहूं की फसल का कुल बुवाई क्षेत्र 21 नवंबर, 2024 को 107.09 लाख हेक्टेयर था, जो 21 नवंबर, 2025 तक बढ़कर 128.37 लाख हेक्टेयर हो गया.

सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के ज़रिये प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर रबी सीजन के दौरान दलहन की फसलों की बुआई पर भी साफ़ दिख रहा है.

कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 21 नवंबर, 2025 तक दलहन की बुवाई में 5.21 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. दलहन की फसलों का बुवाई क्षेत्र 21 नवंबर, 2024 तक 68.15 लाख हेक्टेयर था, जो 21 नवंबर, 2025 को बढ़कर 73.36 लाख हेक्टेयर हो गया.

तिलहन में भी बढ़ोतरी

तिलहन की फसलों की बुआई में भी बढ़ोतरी दर्ज़ की गयी है. तिलहन की फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 21 नवंबर, 2024 को 72.69 लाख हेक्टेयर था, जो 21 नवम्बर, 2025 को बढ़कर 76.64 लाख हेक्टेयर हो गया. यानी, पिछले साल के मुकाबले इस साल 21 नवंबर तक तिलहन की फसलों का बुआई क्षेत्र 3.94 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है.