विज्ञापन
विशेष लिंक

'सख्त कानूनी कार्रवाई...', पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना का रिश्ता टूटा, जानें किस पर आग बबूला हुए मुच्छल, दे डाली गंभीर चेतावनी

Palash Muchhal Reaction on Smriti Mandhan Wedding Cancelled Post: म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की होने वाली शादी टूट चुकी है. जिस पर अब खुद पलाश ने पोस्ट करते हुए रिएक्शन दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
'सख्त कानूनी कार्रवाई...', पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना का रिश्ता टूटा, जानें किस पर आग बबूला हुए मुच्छल, दे डाली गंभीर चेतावनी
Palash Muchhal Reaction on Mandhana Post: पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के साथ शादी टूटने पर दी प्रतिक्रिया
  • क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी टूट चुकी है, इसकी जानकारी पलाश ने दी है
  • पलाश मुच्छल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में निजी रिश्तों से दूर रहने का निर्णय सार्वजनिक किया है
  • उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है और व्यक्तिगत रिश्तों से दूरी बनाई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Palash Muchhal Wedding Cancelled: जिस शादी की क्रिकेट प्रेमियों को लंबे समय से इंतजार थी. वह शादी अब टूट चुकी है. जी हां! हम बात कर रहे हैं स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी के बारे में. म्यूजिक कंपोजर पलाश ने खुद पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए लिखा है, 'मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्तों से दूर रहने का फैसला लिया है. मेरे लिए यह देखना काफी मुश्किल है कि जो चीज मेरे लिए सबसे पवित्र रूप से मायने रखती है. उसके बारे में लोग बेबुनियाद अफवाहों पर इतनी आसानी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं. यह पल मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है और मैं अपने विश्वासों पर अडिग रहकर इससे निपटूंगा. मैं सचमुच में उम्मीद करता हूं कि हम, एक समाज के रूप में, किसी के बारे में बिना पुष्टि के कि गई अफवाहों के आधार पर राय बनाने से पहले रुकना सीखेंगे, जिनके स्रोत की पहचान नहीं होती है.'

पलाश मुच्छल ने आखिर में लिखा है, 'मेरी टीम झूठी और अपमानजनक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े रहने वाले सभी लोगों को धन्यवाद.'

Latest and Breaking News on NDTV

23 नवंबर को होने वाली थी शादी 

आपको बता दें कि पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की 23 नवंबर 2025 को शादी होने वाली थी. मगर शादी के दिन ही मंधाना के पिता की तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहीं नहीं उस दौरान शादी के डेट को भी कुछ समय के लिए टाल दिया गया था. अब करीब 15 दिन बाद यानी 7 दिसंबर को पलाश ने इंस्टा पर स्टोरी शेयर कर शादी के कैंसिल होने की बात कही है. 

स्मृति मंधाना ने भी शादी टूटने की पुष्टि की 

पलाश ने ही नहीं स्मृति मंधाना ने भी शादी टूटने के खबर की पुष्टि की है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, ' पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जिंदगी को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं. मुझे लगता है कि अब मुझे बोलने की जरूरत है. मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहूंगी, लेकिन मुझे यह साफ करना है कि शादी कैंसिल हो गई है.'

Latest and Breaking News on NDTV

मंधाना ने लिखा है, 'मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहूंगी और आप सभी से भी यही करने की गुजारिश करूंगी. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने का मौका दें. मेरा मानना ​​है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा मकसद है और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश को सबसे ऊंचे लेवल पर रिप्रेजेंट करना रहे है.'

उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है जब तक हो सके मैं भारत के लिए खेलती रहूंगी और ट्रॉफी जीतती रहूंगी और मेरा फोकस हमेशा वहीं रहेगा.आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद, अब आगे बढ़ने का समय है.'

यह भी पढ़ें - VIDEO: सफेद कुर्ता, हाथ में माला, धमाल मचाने के बाद अब किस मंदिर पहुंचे विराट कोहली? जानें क्या है वहां की मान्यता
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Smriti Mandhana, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now