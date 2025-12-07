'सख्त कानूनी कार्रवाई...', पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना का रिश्ता टूटा, जानें किस पर आग बबूला हुए मुच्छल, दे डाली गंभीर चेतावनी

Palash Muchhal Wedding Cancelled: जिस शादी की क्रिकेट प्रेमियों को लंबे समय से इंतजार थी. वह शादी अब टूट चुकी है. जी हां! हम बात कर रहे हैं स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी के बारे में. म्यूजिक कंपोजर पलाश ने खुद पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए लिखा है, 'मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्तों से दूर रहने का फैसला लिया है. मेरे लिए यह देखना काफी मुश्किल है कि जो चीज मेरे लिए सबसे पवित्र रूप से मायने रखती है. उसके बारे में लोग बेबुनियाद अफवाहों पर इतनी आसानी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं. यह पल मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है और मैं अपने विश्वासों पर अडिग रहकर इससे निपटूंगा. मैं सचमुच में उम्मीद करता हूं कि हम, एक समाज के रूप में, किसी के बारे में बिना पुष्टि के कि गई अफवाहों के आधार पर राय बनाने से पहले रुकना सीखेंगे, जिनके स्रोत की पहचान नहीं होती है.'

पलाश मुच्छल ने आखिर में लिखा है, 'मेरी टीम झूठी और अपमानजनक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े रहने वाले सभी लोगों को धन्यवाद.'

23 नवंबर को होने वाली थी शादी

आपको बता दें कि पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की 23 नवंबर 2025 को शादी होने वाली थी. मगर शादी के दिन ही मंधाना के पिता की तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहीं नहीं उस दौरान शादी के डेट को भी कुछ समय के लिए टाल दिया गया था. अब करीब 15 दिन बाद यानी 7 दिसंबर को पलाश ने इंस्टा पर स्टोरी शेयर कर शादी के कैंसिल होने की बात कही है.

स्मृति मंधाना ने भी शादी टूटने की पुष्टि की

पलाश ने ही नहीं स्मृति मंधाना ने भी शादी टूटने के खबर की पुष्टि की है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, ' पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जिंदगी को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं. मुझे लगता है कि अब मुझे बोलने की जरूरत है. मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहूंगी, लेकिन मुझे यह साफ करना है कि शादी कैंसिल हो गई है.'

मंधाना ने लिखा है, 'मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहूंगी और आप सभी से भी यही करने की गुजारिश करूंगी. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने का मौका दें. मेरा मानना ​​है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा मकसद है और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश को सबसे ऊंचे लेवल पर रिप्रेजेंट करना रहे है.'

उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है जब तक हो सके मैं भारत के लिए खेलती रहूंगी और ट्रॉफी जीतती रहूंगी और मेरा फोकस हमेशा वहीं रहेगा.आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद, अब आगे बढ़ने का समय है.'

