पलाश मुच्छल से शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना ने दिखाया 2025 का रीकैप, शेयर की भगवद गीता से भगवान कृष्ण की ये बात

म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से शादी टूटने के बाद क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने साल 2025 का रीकैप दिखाया, जिसके साथ बताया भगवद गीता से कैसे मिली ताकत?

पलाश मुच्छल से शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना ने दिखाया 2025 का रीकैप, शेयर की भगवद गीता से भगवान कृष्ण की ये बात
पलाश मुच्छल से 23 नवंबर को होने वाली थी स्मृति मंधाना की शादी

क्रिकेटर स्मृति मंधाना का साल 2025 काफी चर्चा में रहां. जहां 2 नवंबर को इतिहास रचते हुए भारतीय वुमन क्रिकेट टीम ने वर्ल्डकप पहली बार उठाया और देश को गर्वित किया तो वहीं दूसरी तरफ पर्सनली म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से उनकी शादी आखिरी दिन पर टूट गई, जिसके बाद फैंस को झटका लगा. लेकिन अब स्मृति मंधाना ने अपना 2025 का रीकैप शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने इस साल के जिंदगी के खास पलों को दिखाया है. हालांकि इसमें उनकी शादी की यादें शामिल नहीं थीं. लेकिन एक क्रिप्टिक पोस्ट जरुर था, जिसमें उन्होंने भगवद गीता की भगवान कृष्ण की एक बात शेयर की.

स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट

31 दिसंबर को शेयर किए गए 2025 के रीकैप वीडियो में वर्ल्ड कप जीतने के सेलिब्रेशन से लेकर परिवार के साथ बिताए पलों से लेकर अपने अपने फिटनेस रुटीन की झलक फैंस को दिखाई. इस पोस्ट के अंत में भगवत गीता से भगवान कृष्ण की एक बात को शेयर किया, जिसमें लिखा था. “डेली भगवद गीता का 12वां दिन, ‘इससे पहले कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो, सब कुछ बिखर जाता है. इसलिए बस इंतजार करें.' – भगवान कृष्ण.”

स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से शादी कैंसिल करने की दी थी जानकारी

इस पोस्ट ने आते ही इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 7 दिसंबर 2025 को स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी और पलाश मुच्छल के साथ शादी कैंसिल करने की जानकारी कंफर्म की थी.

23 नवंबर को होनी थी शादी

वर्ल्डकप जीतने के बाद स्मृति मंधाना को पलाश मुच्छल ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में प्रपोज किया था. इसके बाद मेहंदी और संगीत सेरेमनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं, जो की स्मृति मंधाना के होमटाउन सांगली में हो रही थीं. वहीं शादी भी सांगली में ही होनी थी. हालांकि स्मृति मंधाना के पिता के अस्पताल में एडमिट होने के बाद शादी पोस्टपोन हो गई. वहीं कुछ इंटरनेट यूजर्स ने पलाश मुच्छल पर धोखा देने के आरोप लगाए. लेकिन स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने अलग अलग पोस्ट के जरिए शादी कैंसिल करने की जानकारी दी और अपनी लाइफ के इस चैप्टर को बंद किया.

