'कैंसिल हो गई है..', स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल के साथ शादी टूटने को लेकर तोड़ी चुप्पी

Smriti Mandhana: भारत की दिग्गज महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल के साथ शादी टलने को लेकर अब चुप्पी तोड़ी है. मंधाना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर शादी रद्द होने की बात कबूली है. मंधाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है कि "शादी कैंसिल हो गई है". बता दें कि मंधाना और पलाश की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी लेकिन शादी के दौरान मंधाना के पापा की तबीयत खराब होने की बात सामने आई थी, जिसके कारण इस शादी को रद्द करने का फैसला किया गया था लेकिन अब 15 दिन के बाद यानी 7 दिसंबर को मंधाना ने सोशल मीडिया इंस्टा पर स्टोरी शेयर कर शादी के कैंसिल होने की बात स्वीकारी है.

अब आगे बढ़ने का समय है.

मंधाना ने अपने पोस्ट में लिखा, "पिछले कुछ हफ़्तों से मेरी ज़िंदगी को लेकर बहुत सारे अंदाज़े लगाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए बोलना ज़रूरी है. मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहूंगी लेकिन मुझे यह साफ़ करना है कि शादी कैंसिल हो गई है."

भारतीय महिला उपकप्तान मंधाना ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहूंगी और आप सभी से भी यही करने की गुज़ारिश करूंगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें अपनी रफ़्तार से आगे बढ़ने का मौका दें, मेरा मानना ​​है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा मकसद है और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश को सबसे ऊंचे लेवल पर रिप्रेजेंट करना रहा है. मुझे उम्मीद है कि मैं जब तक हो सके भारत के लिए खेलती रहूंगी और ट्रॉफ़ी जीतती रहूंगी और मेरा फ़ोकस हमेशा वहीं रहेगा.आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद, अब आगे बढ़ने का समय है."

किस कारण हुई शादी, मंधाना ने अपने बयान में नहीं बताया

हालांकि शादी कैंसिल करने की वजह अभी साफ़ नहीं है, लेकिन अब स्मृति और पलाश दोनों अलग हो गए हैं.मंधाना ने बताया कि अब उनका ध्यान सिर्फ़ अपने देश को रिप्रेजेंट करने और आगे क्रिकेट खेलने पर है. बता दें कि शादी के रद्द होने को लेकर कई बातें सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी लेकिन अब उन बातों की सच्चाई क्या है, उसपर अभी तक पर्दा है..

महिला विश्व कप 2025 में स्मृति मंधाना ने किया था कमाल

भारतीय महिला टीम विश्व कप 2025 का खिताब जीतने में सफल रही. स्मृति मंधाना ने महिला विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया, 9 मैचों में 54.25 की औसत से 434 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल रहे थे

