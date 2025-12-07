विज्ञापन
VIDEO: सफेद कुर्ता, हाथ में माला, धमाल मचाने के बाद अब किस मंदिर पहुंचे विराट कोहली? जानें क्या है वहां की मान्यता

विराट कोहली की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. जिसमें वह सफेद कुर्ता और हाथ में माला लिए सिम्हाचलम देवस्थानम मंदिर में नजर आ रहे हैं.

VIDEO: सफेद कुर्ता, हाथ में माला, धमाल मचाने के बाद अब किस मंदिर पहुंचे विराट कोहली? जानें क्या है वहां की मान्यता
Virat Kohli
  • भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं
  • तस्वीरों में विराट कोहली सफेद कुर्ता और हाथ में माला लिए नजर आ रहे हैं
  • विराट कोहली को विशाखापत्तनम स्थित सिम्हाचलम देवस्थानम मंदिर में पूजा करते देखा गया है
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. जिसमें वह सफेद कुर्ता और हाथ में माला लिए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है उन्होंने विशाखापत्तनम स्थित सिम्हाचलम देवस्थानम मंदिर (Simhachalam Devasthanam Temple) में पूजा-पाठ की है. आपको बता दें कि सिम्हाचलम देवस्थानम आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है. यहां भगवान विष्णु को सिंह और मानव रूप में पूजा जाता है. सिम्हाचलम देवस्थानम मंदिर सिंहचलम पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है और अपनी अनूठी चंदन लेप की परंपरा के लिए पूरे संसार में विख्यात है. आपको जानकर हैरानी होगी कि साल में केवल एक बार (अक्षय तृतीया) ही मूर्ति से चंदन के लेप को हटाया जाता है. जिसे 'निजरूप दर्शन' कहते हैं.

मंदिर की मान्यता

पौराणिक कथाओं के मुताबिक भक्त प्रहलाद ने इसी स्थान पर नरसिंह भगवान का सर्वप्रथम मंदिर बनवाया था. जहां उन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार भी लिया. ऐसा मान्यता है कि राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए भक्त प्रहलाद ने यहीं पर उन्हें चंदन का लेप लगाया था. यही मुख्य वजह है कि साल भर यह मूर्ति चंदन के लेप से ढकी रहती है. 

वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त रहा कोहली का प्रदर्शन

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संपन्न हुए 3 मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा था. टीम के लिए वह पूरे सीरीज के दौरान सर्वोच्च स्कोरर रहे. पहले में वनडे में उन्होंने 135 रनों की शतकीय पारी खेली. यही नहीं दूसरे वनडे में उन्होंने 102 रनों का योगदान दिया. तीसरे मैच में वह नाबाद 65 रन बनाने में कामयाब रहे. इस तरह वह 3 मैचों की सीरीज में कुल 302 रन बनाने में कामयाब रहे थे. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

India, Virat Kohli, Cricket
