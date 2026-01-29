विज्ञापन
ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब जुमेरात की रात पाकिस्तान के क्रिकेटर और फ़ैन्स वर्ल्ड कप से पहले करेंगे ये दुआ

Pakistan Participation Decison on T20 World Cup: पीसीबी ने अपनी टी-20 वर्ल्ड कप टीम के 2 फ़रवरी की सुबह कोलंबो रवाना होने का कार्यक्रम तय कर दिया है जिससे टूर्नामेंट या 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले के बहिष्कार की किसी भी संभावना पर लगभग विराम लग गया है.

  • पाकिस्तान ने लाहौर में हुए सीरीज के पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है.
  • PCB अध्यक्ष नकवी ने टी-20 वर्ल्ड कप में भागीदारी पर अंतिम निर्णय 29 जनवरी या 1 फरवरी तक लेने का संकेत दिया है.
  • पाकिस्तान 2 फरवरी को कोलंबो रवाना होगी. ऐसे में वर्ल्ड कप के बहिष्कार की संभावना लगभग समाप्त हो गई है.
Pakistan Participation Decison on T20 World Cup: वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन टी-20 मैच की सीरीज़ खेल रही है. पहले टी-20 मैच में कप्तान सलमान अली आगा की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर शानदार शुरुआत की है. लाहौर में खेले गए पहले मैच में मेज़बान पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 169 रनों का लक्ष्य रखा. ऑस्ट्रेलियाई टीम 8 विकेट खोकर 146 रन ही बना सकी और उसे 22 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान ने तीन टी-20 की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. 

सीरीज़ के तीनों ही टी-20 मैच लाहौर में खेले जाने हैं. लेकिन वर्ल्ड कप के शुरू होने से 8 दिन पहले भी कप्तान सलमान आगा और उनकी टीम की फ़िक्र इन तीनों मैचों से ज़्यादा इस बात पर होगी कि उन्हें टी-20 वर्ल्ड कप में वाकई खेलने का मौक़ा मिलेगा या नहीं. 

जुमेरात की रात मांगेंगे ये दुआ 

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने खुद पर ही शुक्रवार (29 जनवरी) और सोमवार (1 फ़रवरी) का डेडलाइन डाल लिया है. पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टी-20 सीरीज़ के तीनों मैच भी इत्तिफ़ाक से 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फ़रवरी को खेले जाने हैं.

वर्ल्ड क्रिकेट में मोहसिन नकवी के बयान को गीदड़भभकी से ज़्यादा कुछ नहीं माना जा रहा. लेकिन मोहसिन नक़वी के पिछले कई मुद्दों पर ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए क्रिकेट फ़ैन्स और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े सभी शख़्सियत जुमेरात की रात को ज़रूर दुआ करेंगे कि मोहसिन नक़वी इस बारे में जल्दी फ़ैसला लें और पाकिस्तान क्रिकेट के हक़ में फ़ैसला लेते हुए उसे वर्ल्ड कप में जाने का एलान भी कर दें.  

2 फ़रवरी का पाक क्रिकेट का कार्यक्रम तय

इस बीच पीसीबी ने अपनी टी-20 वर्ल्ड कप टीम के 2 फ़रवरी की सुबह कोलंबो रवाना होने का कार्यक्रम तय कर दिया है जिससे टूर्नामेंट या 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले के बहिष्कार की किसी भी संभावना पर लगभग विराम लग गया है.

पीसीबी ने की थी पीएम से मुलाक़ात

तीन दिनों पहले 26 जनवरी को पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से इस्लामाबाद में ख़ास मुलाक़ात कर सोशल मीडिया पर अपनी टीम के टी-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर शुक्रवार से सोमवार तक फ़ैसला लेने की बात कर पूरी क्रिकेट की दुनिया को सकते में डाल दिया. 

सोशल मीडिया साइट 'X' पर नक़वी ने ट्वीट किया,"प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ सार्थक बैठक हुई. मैंने उन्हें ICC के सारे मामले की जानकारी दी और उन्होंने निर्देश दिया है कि हम सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सुलझाएं. जिसके बाद इस बात पर सहमति बनी है कि हम अपना अंतिम निर्णय शुक्रवार या अगले सोमवार को लेंगे." 

एकजुट होकर पीसीबी पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर 

इससे पहले पाकिस्तान के कई पूर्व दिग्गज मोहसिन नकवी के बयान के बाद एकजुट हो गए कि उनकी टीम को वर्ल्ड कप खेलना ही चाहिए. पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मोहसिन खान ने कहा कि "यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरा होगा."

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा कि पाकिस्तान को अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने की ज़रूरत है. इंजमाम उल हक ने आगे कहा, "हमारे भारत के साथ मुद्दे हैं, लेकिन हम अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं. तो फिर किस आधार पर PCB अपनी टीम को वर्ल्ड कप में नहीं भेजेगा." 

इंजमाम उल हक ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मैं पर्सनली पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में खेलते देखना चाहता हूं. हमारे पास कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं और हमारे क्रिकेट को यह देखने की ज़रूरत है कि हमारी टीम बड़े इवेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करे."

पूर्व टेस्ट कप्तान मोहम्मद हफीज ने भी ज़ोर देकर कहा कि पाक बोर्ड को वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम को ज़रूर भेजना चाहिए. 

वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ग्रुप मैच: 

  • 7 फरवरी – बनाम ह़लैंड – कोलंबो
  • 10 फरवरी – बनाम अमेरिका - कोलंबो
  • 15 फरवरी- बनाम भारत - कोलंबो
  • 18 फरवरी – बनाम नामीबिया -कोलंबो

पाकिस्तान की टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक.

