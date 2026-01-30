पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी सोच का पता दे रही ये ट्रैवल एडवाइजरी, जानें अपने नागरिकों से क्या कहा

पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप से रिश्‍ते बेहतर करने में जुटे हैं, लेकिन पाकिस्‍तान को लेकर अमेरिका की सोच एक ताजा ट्रैवल एडवाइजरी से पता चलती है. दरअसल, अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान की मौजूदा सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर अपने नागरिकों को वहां की यात्रा को लेकर सतर्क रहने और पुनर्विचार करने की सलाह दी है. 26 जनवरी को जारी इस ट्रैवल एडवाइजरी में पाकिस्तान को लेवल‑3: 'Reconsider Travel' श्रेणी में रखा गया है. यह वह स्तर है जो किसी भी देश में अमेरिकी नागरिकों को गंभीर सुरक्षा जोखिमों की मौजूदगी का संकेत देता है.

अमेरिका द्वारा जारी इस अपडेटेड एडवाइजरी में कहा गया है कि पाकिस्तान में अपराध, नागरिक अस्थिरता, आतंकवाद और अपहरण जैसे जोखिम लगातार बने हुए हैं. चेतावनी में उल्लेख है कि आतंकी हमले बिना किसी पूर्व संकेत के हो सकते हैं और उनके निशाने साधारणतया परिवहन केंद्र, होटल, बाजार, मॉल, सैन्य या सुरक्षा प्रतिष्ठान, एयरपोर्ट, ट्रेनें, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल, पर्यटक स्थल और सरकारी इमारतें होते हैं.

कुछ इलाके लेवल‑4 'Do Not Travel' घोषित

विदेश विभाग ने अपने परामर्श में पाकिस्तान के कुछ इलाकों को लेवल‑4: 'Do Not Travel' श्रेणी में रखा है, जो इसकी सबसे ऊंची चेतावनी होती है. इन इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्से शामिल हैं, जहां आतंकवाद और अपहरण की घटनाएं आम हैं. चेतावनी में साफ कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों और यहां तक कि पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिकों को भी इन क्षेत्रों में किसी भी कारण से नहीं जाना चाहिए.

अमेरिकी सरकार के मुताबिक, इन इलाकों में हत्या और अपहरण की घटनाएं यात्रा को जोखिमपूर्ण बनाती हैं. यह चेतावनी उन अमेरिकी नागरिकों पर भी लागू होती है जो रिश्तेदारी या व्यक्तिगत वजहों से पाकिस्तान की यात्रा करते हैं.

प्रदर्शन और स्थानीय कानूनों पर भी चेतावनी

अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना अवैध है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमति के बिना किसी प्रदर्शन में शामिल होने पर अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, इसलिए यात्रियों को स्थानीय कानूनों का पालन करने की सख्त सलाह दी गई है.

इसके साथ यह भी बताया गया है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई बार इंटरनेट और मोबाइल सेवा बाधित की जा सकती है, जिससे आपात स्थिति में संपर्क साधना मुश्किल हो सकता है. सुरक्षा एजेंसियों द्वारा निगरानी और पूछताछ की आशंका भी जताई गई है.

लेवल‑3 और लेवल‑4 में क्या अंतर है?