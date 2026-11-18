इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने 2018 के बॉल-टैम्परिंग कांड को लेकर ऑस्ट्रेलिया के रवैये पर सवाल उठाए हैं. कैमरन बैनक्रॉफ्ट के नए खुलासों के बाद, पैट कमिंस के इस दावे को चुनौती दी गई है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. हुसैन ने इस बात पर संदेह जताया है कि ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग अटैक के सदस्यों को इस योजना के बारे में कैसे पता नहीं हो सकता, जबकि टीम की मीडिया मैनेजर को कथित तौर पर सैंडपेपर के इस्तेमाल को लेकर हो रही चर्चाओं के बारे में पता था.

यह विवाद तब फिर से सामने आया है, जब बैनक्रॉफ्ट ने 2018 में दक्षिण अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान हुए कुख्यात 'सैंडपेपरगेट' मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. पूर्व ओपनर ने स्वीकार किया कि उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती जांच के दौरान कुछ अहम बातें छिपा ली थीं. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस योजना के बारे में केवल उन तीन खिलाड़ियों को ही नहीं पता था, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया था, बल्कि यह जानकारी और भी लोगों तक थी.

बैनक्रॉफ्ट ने यह भी कहा कि वह खुद को "धोखा खाया हुआ और अकेला" महसूस कर रहे हैं. ऐसा तब हुआ जब कमिंस ने सार्वजनिक रूप से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पूरी टीम को बॉल-टैम्परिंग की योजना के बारे में पता था.

नासिर हुसैन ने कमिंस के इनकार पर सवाल उठाए

बैनक्रॉफ्ट के ताजा खुलासों पर प्रतिक्रिया देते हुए, हुसैन ने कमिंस के उस दावे पर सवाल उठाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें बॉल-टैम्परिंग की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का तर्क है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का जवाब एकदम स्पष्ट था, जिसमें किसी और अर्थ की गुंजाइश नहीं बचती.

स्काई स्पोर्ट्स के अनुसार, हुसैन ने कहा, "जब कमिंस से सीधे तौर पर पूछा गया कि 'क्या आपको बॉल-टैम्परिंग के बारे में पता था?', तो उन्होंने 'नहीं' में जवाब दिया." "वह शब्दों के हेरफेर का सहारा ले सकते थे, या यह कह सकते थे कि उन्हें यह नहीं पता था कि उस दिन या उस सेशन में मैदान पर सैंडपेपर ले जाया जा रहा था. लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर 'नहीं' कहा."

हुसैन ने बैनक्रॉफ्ट द्वारा टीम मीटिंग के बारे में बताए गए एक किस्से का भी जिक्र किया. इसके अनुसार, टीम की मीडिया मैनेजर केट हचिंसन कथित तौर पर मीटिंग से बाहर चली गई थीं, क्योंकि वहां जो चर्चा हो रही थी, उससे वह असहज थीं. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने कहा,"अगर आप बैनक्रॉफ्ट का 'द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन' में छपा लेख पढ़ें, तो वह बताते हैं कि मीडिया मैनेजर मीटिंग से बाहर चली गई थीं, क्योंकि टीम मीटिंग में जो चर्चा हो रही थी, उससे वह बिल्कुल भी खुश नहीं थीं."

उन्होंने आगे कहा,"मीडिया मैनेजर को कैसे पता हो सकता है कि क्या चल रहा है, जबकि बॉलिंग यूनिट को इसकी भनक तक नहीं? ऐसा पहली बार होगा कि बॉलिंग यूनिट को ही पता न हो कि क्रिकेट बॉल के साथ क्या किया जा रहा है." हुसैन का आरोप है कि ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ, वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट को सारा दोष अपने सिर लेने के लिए अकेला छोड़ दिया.

नासिर ने यह भी कहा कि बैनक्रॉफ्ट और तत्कालीन कप्तान व उप-कप्तान स्टीव स्मिथ ने "सारा बोझ खुद पर ले लिया". उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम की इस "गैर-ऑस्ट्रेलियाई" हरकत की भी कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने इन तीनों खिलाड़ियों को अकेला छोड़ दिया, ताकि वे सारी सजा और जनता का गुस्सा खुद झेलें.

उन्होंने कहा, "उन तीनों [बैनक्रॉफ्ट, वॉर्नर, स्मिथ] ने, जैसा कि बैनक्रॉफ्ट ने खुद कहा, सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया. असल बात यही है. यह बॉल टैम्परिंग की बात नहीं है - क्रिकेट के इतिहास में बॉल टैम्परिंग तो हमेशा से होती रही है." "अपने ही तीन साथियों को इस तरह बीच मझधार में छोड़ देना, उन्हें इस तरह बलि का बकरा बना देना - यह बिल्कुल भी 'ऑस्ट्रेलियाई' तरीका नहीं है."

बेनक्रॉफ्ट के खुलासे से मचा बवाल

पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने हाल में प्रकाशित अपनी किताब में खुलासा किया की साजिश की पूरी टीम को जानकारी थी. वार्नर और उस मैच में 12वें नंबर के खिलाड़ी चैड सेयर्स ने भी ख्वाजा के बयान का समर्थन किया. बेनक्रॉफ्ट पर सैंडपेपर ले जाने का आरोप था. उन्होंने भी ख्वाजा का समर्थन किया, जबकि मौजूदा कप्तान पैट कमिंस ने इन दावों को ‘पूरी तरह बकवास' करार दिया.

बेनक्रॉफ्ट ने ‘क्रिकइंफो' में एक लेख में कहा,"आठ साल तक मैंने पूरी टीम के लिए इस कहानी का बोझ साझा किया. यह एक ऐसा बोझ था जो मेरी क्षमता से कहीं अधिक था. मैंने सबके लिए यह बलिदान दिया और यह मेरा अपना फैसला था."

उन्होंने कहा,"मैंने पिछले आठ साल जवाबदेही, ईमानदारी और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सबसे काले अध्याय में से एक से सीखे गए सबक के बारे में बात करने में बिताए हैं. हालांकि, 2018 में पूरी सच्चाई नहीं बताई गई. जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं कभी पूरी तरह से ईमानदार नहीं रहा."

बेनक्रॉफ्ट ने कहा,"इसमें केवल हम तीनों मैं, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ही शामिल नहीं थे. इसके बारे में पूरी टीम को पता था. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जांच के दौरान जब मुझसे पूछताछ की गई तो मैंने पूरी और सच्ची जानकारी नहीं दी थी."

इस बल्लेबाज ने कहा कि उस समय घटना का पूरा विवरण न देने के उनके अपने कारण थे, लेकिन कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें काफी गुस्सा आया और उन्हें यह विश्वासघात लगा। इसलिए अब उन्हें बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने कहा,"आस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के बयान के बाद तो मुझे लगा कि अब हद हो गई. मैं गुस्से में था , अकेला और ठगा सा महसूस कर रहा था."

उन्होंने पोर्ट एलिजाबेथ में हुई घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया. उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में मैच में टीम की स्थिति को लेकर बात हुई थी. उन्होंने कहा ,‘‘ मुझसे पूछा गया कि क्या मैं गेंद से छेड़छाड़ कर सकता हूं. मुझे असहज लगा. मुझे पता था कि यह गलत है. मुझे पता था कि रेगमाल का इस्तेमाल क्रिकेट के नियमों का उल्लंघन ही नहीं बल्कि धोखेबाजी है."

बेनक्रॉफ्ट ने कहा,"हम दबाव में थे. ऐसे में डेविड वॉर्नर ने गेंद को एक तरफ से खुरदुरा करने के लिये रेगमाल के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि टीवी कैमरों की नजर लगातार उन पर होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकते. पूरी टीम के सामने यह बात हुई थी. हमने सामूहिक रूप से मैच जीतने के लिये ऐसा किया."

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: तेजी से रंग बदलती हैं वेलिंगटन की पिच, हवाएं बढ़ाती हैं मुश्किलें, कोच ने दिया सफलता का मंत्र

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल नंबर-4, पंत नंबर-5, चार तेज गेंदबाजों पर दांव, पहले टेस्ट में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?