दिल्ली के खान मार्केट को दुनिया के सबसे महंगे रिटेल मार्केट्स में 24वां स्थान मिला है. साथ ही, यह ग्लोबल लिस्ट में जगह पाने वाली भारत की एकमात्र रिटेल स्ट्रीट है. यह जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई.

रियल एस्टेट सर्विस फर्म 'कुशमैन एंड वेकफील्ड' की एक रिपोर्ट के अनुसार, खान मार्केट में किराया सालाना आधार पर 14 प्रतिशत बढ़कर लगभग 238 डॉलर प्रति वर्ग फुट हो गया है, जो कि प्रति माह लगभग 1,875 रुपए प्रति वर्ग फुट के बराबर है.

टॉप पर कौन-सा मार्केट?

न्यूयॉर्क की 'अपर फिफ्थ एवेन्यू' दुनिया की सबसे महंगी रिटेल स्ट्रीट बन गई है. यहां किराया 35 प्रतिशत बढ़कर सालाना 2,700 डॉलर प्रति वर्ग फुट हो गया है, जिससे यह 2023 के बाद पहली बार तीसरे स्थान से खिसककर पहले स्थान पर आ गई है. लंदन की 'न्यू बॉन्ड स्ट्रीट' 2,230 डॉलर प्रति वर्ग फुट के किराए के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि मिलान की 'विया मोंटेनापोलियोन' 2,160 डॉलर प्रति वर्ग फुट के किराए के साथ तीसरे स्थान पर रही.

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दिल्‍ली के खान मार्केट में क्‍या-क्‍या है खास?

दिल्ली का खान मार्केट (Khan Market) देश के सबसे प्रसिद्ध और महंगे हाई-स्ट्रीट बाजारों में गिना जाता है. यहां ब्रांडेड कपड़े, किताबों की दुकानें, होम डेकोर, आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ग्रॉसरी की दुकानों के अलावा शानदार कैफे व रेस्टोरेंट मौजूद हैं.

यह U-आकार (U-shaped) का दो मंजिला बाजार अपनी शांत, व्यवस्थित और प्रीमियम वाइब के लिए जाना जाता है, जो खास तौर से विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र है.

कपड़े और डिजाइनर बुटीक: यहां फैबइंडिया, अनोखी, सौंध जैसे एथनिक ब्रांड्स, राना गिल, तोरानी, ओगान के डिजाइनर स्टोर और पश्मीना के लिए आहूजा सन्स मशहूर हैं. किताबों की ऐतिहासिक दुकानें: किताब प्रेमियों के लिए यहां बहरिसन्स बुकसेलर्स, फकीर चंद एंड संस और फुल सर्कल जैसी दशकों पुरानी प्रतिष्ठित दुकानें मौजूद हैं. होम डेकोर और लाइफस्टाइल : घर की लग्जरी सजावट के लिए गुड अर्थ, निकोबार, द डेकोर कार्ट और ट्रैवल बैग्स व लगेज के लिए मोकोबरा उपलब्ध हैं. ब्यूटी, आयुर्वेद और ज्वेलरी: यहां कामा आयुर्वेद, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, नायका, चांदी के गहनों के लिए आम्रपाली ज्वेल्स और कई प्रीमियम सैलून के आउटलेट्स स्थित हैं. खान-पान, कैफे और ग्रॉसरी: द बिग चिल कैफे, खान चाचा, पर्च जैसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट के साथ यहां विदेशी गॉरमेट ग्रॉसरी और दवाइयों की दुकानें हैं.

किराये में अच्‍छी-खासी बढ़ोतरी

कुशमैन एंड वेकफील्ड में रिटेल-इंडिया के प्रमुख मिलिन रोहिनेश ने कहा, 'भारत का रिटेल मार्केट मजबूत बुनियादी आधार दिखा रहा है. इसे लगातार खपत, रिटेलर्स के विस्तार और प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती मांग का समर्थन मिल रहा है.'

वैश्विक स्तर पर, स्थानीय मुद्रा के हिसाब से किराए में सालाना आधार पर औसतन 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2025 के 4.3 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी कम है. सर्वे की गई लगभग आधी रिटेल मार्केट्स (49 प्रतिशत) में किराए में बढ़ोतरी देखी गई, जबकि 19 प्रतिशत जगहों पर किराए में कमी आई. बाकी 32 प्रतिशत जगहों पर किराया स्थिर रहा.

कुशमैन एंड वेकफील्ड के ग्लोबल थिंक टैंक में इंटरनेशनल रिसर्च के प्रमुख डॉ. डोमिनिक ब्राउन ने कहा, 'हालांकि वैश्विक स्तर पर किराए में होने वाली वृद्धि थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन दुनिया के सबसे प्रमुख रिटेल केंद्रों में जगह पाने के लिए प्रतिस्पर्धा अभी भी बहुत तेज है.'

रिपोर्ट के अनुसार, टॉप 30 रिटेल सड़कों पर 815,000 वर्ग फुट से अधिक जगह लीज पर दी गई, जिसमें 153 नई लीज और नए स्टोर खुलना शामिल है. इस गतिविधि में 80 प्रतिशत से अधिक वे रिटेलर्स शामिल थे जो उन सड़कों पर पहली बार आए हैं, जबकि लीज पर ली गई कुल जगह में से लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों का रहा.

फैशन रिटेलर्स मांग का सबसे बड़ा स्रोत बने रहे, कुल लीज ट्रांजैक्शन में इनका हिस्सा 50 प्रतिशत और लीज पर ली गई कुल जगह में 57 प्रतिशत रहा. हालांकि, हेल्थ और ब्यूटी, पर्सनल गुड्स, फूड एंड बेवरेज, और 'एक्सपीरिएंशियल रिटेल' जैसे कॉन्सेप्ट भी अब उन जगहों पर आ रहे हैं, जहां पहले मुख्य रूप से फैशन ब्रांड ही हुआ करते थे.

कनॉट प्‍लेस, गैलेरिया-गुरुग्राम और लिंकिंग रोड-मुंबई भी लिस्‍ट में

एशिया-पैसिफिक (APAC) क्षेत्र में 2026 की तीसरी तिमाही तक के 12 महीनों में मुख्य जगहों का किराया सालाना आधार पर 3.1 प्रतिशत बढ़ा है. एक साल पहले यह वृद्धि 2.3 प्रतिशत थी. इस तरह, APAC दुनिया का इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां किराए में होने वाली वृद्धि की रफ्तार तेज हुई है.

मुंबई के लिंकिंग रोड में एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक सालाना आधार पर 28 प्रतिशत की किराये में वृद्धि दर्ज की गई. यह भारत में प्रमुख हाई-स्ट्रीट स्थानों के लिए खुदरा विक्रेताओं की मजबूत मांग को दर्शाता है.

APAC रैंकिंग में खान मार्केट 25वें स्थान पर रहा.

इसके बाद गैलेरिया मार्केट, गुड़गांव (28वें), कनॉट प्लेस, नई दिल्ली (29वें) और लिंकिंग रोड, मुंबई (33वें) स्थान पर रहे

इस सूची में शामिल अन्य भारतीय शॉपिंग क्षेत्रों में

मुंबई के फोर्ट/फाउंटेन और केम्प्स कॉर्नर

बेंगलुरु के विट्ठल माल्या रोड, ब्रिगेड रोड और इंदिरा नगर

पुणे के जेएम रोड, एमजी रोड और एफसी रोड

कोलकाता के पार्क स्ट्रीट और गरियाहाट

हैदराबाद के जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और हिमायत नगर

चेन्नई के अन्ना नगर और पोंडी बाजार

भी लिस्‍ट में शामिल हैं.

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