अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को मिली टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल की मेजबानी - रिपोर्ट

ICC T20 World Cup 2026 Final Venue: टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा.

  • अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को ICC टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल की मेजबानी के लिए चुना गया है
  • ICC टी20 विश्व कप 2026 में मुकाबले कम शहरों में होंगे और हर स्थान पर कम से कम छह मैच खेले जाएंगे
  • बीसीसीआई ने भारत के अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को मैचों की मेजबानी के लिए चुना है
ICC T20 World Cup 2026 Final Venue: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल की मेज़बानी के लिए चुना गया है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) जल्द ही टूर्नामेंट के पूरे कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर सकती है. रिपोर्ट के अनुसार इस बार विश्व कप 2023 की तुलना में कम शहरों में मुकाबले कराए जाएंगे. योजना के मुताबिक, हर स्थान पर कम से कम छह मैच खेले जाएंगे ताकि आयोजन बेहतर तरीके से संपन्न हो सके.

बीसीसीआई ने भारत में जिन प्रमुख शहरों को मैचों की मेज़बानी के लिए चुना है, उनमें अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई शामिल हैं. इसके अलावा, श्रीलंका में भी तीन स्थानों पर मुकाबले होंगे, हालांकि वहां किन-किन स्टेडियमों में मैच होंगे, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है. टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा और पाकिस्तान के मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे. क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर रोमांचक मुकाबलों का इंतज़ार रहेगा.

