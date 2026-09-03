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धोनी के साथ ऋषभ पंत की पार्टी, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचा दी धूम

MS Dhoni and Rishabh Pant Party Video: अरिजीत सिंह के गाने पर धोनी और ऋषभ पंत अपने दोस्तों के साथ पार्टी मूड में नजर आये जिसका वीडियो फैंस को खूब भा रहा.

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धोनी के साथ ऋषभ पंत की पार्टी, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचा दी धूम
MS Dhoni and Rishabh Pant Party Video:

MS Dhoni and Rishabh Pant Party Video: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खत्म होने के बाद, भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए देखा गया. एक वायरल वीडियो में, धोनी और पंत अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए कैमरे के लिए पोज़ देते दिखे. बैकग्राउंड में फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' (2016) का अरिजीत सिंह का मशहूर गाना 'चन्ना मेरेया' भी बजता हुआ सुनाई दे रहा था. कैमरे के लिए पोज़ देने के बाद जब धोनी और कुछ अन्य लोग वहां से जाने लगे, तो पंत ने उन्हें वापस बुलाया; इस दौरान पंत सोफे पर लेटे हुए थे.

पंत ने टी-ग्रीन रंग का को-ऑर्ड सेट पहना था, जबकि धोनी कैजुअल नीले फ्लोरल-प्रिंट शर्ट और हरे रंग की ट्राउज़र में थे. पंत ने पिछले महीने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसे भारत ने गाले में पहला टेस्ट जीतकर 1-0 से अपने नाम किया. दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ, क्योंकि भारत द्वारा फॉलो-ऑन दिए जाने के बाद सोनल दिनुशा ने पांच सेशन तक बल्लेबाजी की.

दूसरे टेस्ट के दौरान, पंत ने रिकॉर्ड बुक में धोनी को पीछे छोड़ते हुए विदेशी या न्यूट्रल टेस्ट में भारत के लिए विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का स्थान हासिल किया.

पंत ने 41 से अधिक के शानदार औसत से 2,534 रन बनाए हैं, जो धोनी के 2,496 रनों के आंकड़े से थोड़ा ही ज़्यादा है. इस सूची में शीर्ष पांच में फारुख इंजीनियर (1,209), सैयद किरमानी (1,109) और किरण मोरे (901) भी शामिल हैं. पंत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में एडम गिलक्रिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया और तीसरे स्थान पर पहुंच गए.

पंत ने 52 टेस्ट मैचों में 102 छक्के लगाए हैं और ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी गिलक्रिस्ट से आगे निकल गए हैं, जिन्होंने 96 टेस्ट मैचों में 100 छक्के लगाए थे. पंत से आगे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स (122 टेस्ट में 138 छक्के) और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम (101 टेस्ट में 107 छक्के) हैं. वहीं, धोनी चोट के कारण IPL 2026 में एक भी मैच नहीं खेल पाए, जिससे उनके भविष्य में खेलने को लेकर संदेह पैदा हो गया है.

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