हादसे के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बयान सामने आया है. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि सीमापुरी में एक बहुमंजिला इमारत ढह गई है और बचाव दल घटनास्थल पर काम कर रहे हैं. सीमापुरी गोल चक्कर, DLF भोपुरा और आस-पास की सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित है. हर खाली लेन एम्बुलेंस और बचाव वाहनों को तेजी से निकलने का रास्ता देती है. कृपया हो सके तो इस इलाके में जाने से बचें. घटनास्थल के पास न रुकें, न गाड़ी पार्क करें और न ही भीड़ जमा करें. साथ ही, ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

🚨 TRAFFIC ALERT | SEEMAPURI A multi story building has collapsed in Seemapuri and rescue teams are working at the site. Traffic is affected around Seemapuri Gol Chakkar, DLF Bhopura and adjoining roads. Every clear lane gives an ambulance and rescue vehicle a faster way through. Please avoid the area if possible. Do not stop, park or gather near the site, and follow the directions of traffic personnel. Delhi Traffic Police @DelhiPolice @MCD_Delhi @DCPEastDelhi @DCP_SHAHDARA @DelFireService — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 7, 2026