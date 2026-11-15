भारत ने 209 रन का स्कोर कैसे बचा लिया? हार के बाद कप्तान सैंटनर ने खोल दिया राज

भारत के खिलाफ पांचवें और आखिरी वनडे में 22 रन से हारने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने माना कि उनकी टीम को भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मैच में दबाव में रखा. सैंटनर का कहना था कि पिच दो गति वाली थी, लेकिन उससे भी बड़ा कारण भारत की सटीक गेंदबाजी और फील्ड सेटिंग रही. उनके मुताबिक भारतीय गेंदबाजों ने अतिरिक्त उछाल का शानदार इस्तेमाल किया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

209 रन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था

सैंटनर ने कहा कि जब भारत 209 रन पर ऑलआउट हुआ था तो वह काफी संतुष्ट थे. उन्हें लगा था कि यह स्कोर चेज किया जा सकता है. न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने परिस्थितियों के हिसाब से खुद को अच्छी तरह ढाला और नियमित अंतराल पर विकेट लेकर भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया. कप्तान के अनुसार मध्य ओवरों में माइकल ब्रेसवेल की गेंदबाजी भी शानदार रही, जिसके कारण भारत पर लगातार दबाव बना रहा.

बड़ी साझेदारियां नहीं बनने का खामियाजा

न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए कई बार मैच में वापस आती दिखी, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सका. सैंटनर का मानना है कि अगर उनकी टीम कुछ साझेदारियों को थोड़ा और लंबा खींच पाती तो नतीजा अलग हो सकता था. उन्होंने कहा कि 50 ओवर के क्रिकेट में समय काफी होता है, लेकिन उनकी टीम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकी.

अर्शदीप और सिराज ने पलटा मैच

कीवी कप्तान ने भारतीय तेज गेंदबाजों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज को सही समय पर गेंदबाजी के लिए वापस लाने का फैसला निर्णायक साबित हुआ. सैंटनर के अनुसार चारों भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों का उपयोग बेहतरीन तरीके से किया. उन्होंने यह भी माना कि भारतीय टीम ने मध्य ओवरों में लगातार विकेट निकालकर न्यूजीलैंड की रन चेज को पटरी से उतार दिया.

भारत ने 11 सीरीज से चला आ रहा सिलसिला तोड़ा

मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42.1 ओवर में 209 रन बनाए. टीम की ओर से अक्षर पटेल और ईशान किशन ने 46-46 रन की पारियां खेलीं. शुरुआती झटकों के बाद भारत को 200 रन के पार पहुंचाने में निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी अहम योगदान दिया.

जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही. अर्शदीप सिंह (3/30) और मोहम्मद सिराज (2/50) ने टॉप ऑर्डर को झकझोर दिया। बीच के ओवरों में भी भारतीय गेंदबाजों ने दबदबा बनाए रखा और पूरी कीवी टीम 48.1 ओवर में 187 रन पर सिमट गई. भारत ने मुकाबला 22 रन से जीतकर वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम की. इस हार के साथ न्यूजीलैंड का घर में लगातार 11 द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का सिलसिला भी समाप्त हो गया.

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