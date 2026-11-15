कांग्रेस ने टाला दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का कार्यक्रम, हर बूथ पर तैनात करेगी वोट रक्षक; राज्यों में मार्च

कांग्रेस ने दिल्ली में संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को होने वाले प्रदर्शन को टाल दिया है. पार्टी का ने इससे पहले संविधान दिवस के दिन दिल्ली चलो का ऐलान किया था. ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी प्रदर्शन के तहत यह प्लानिंग थी, जिसे अब पार्टी ने बदल दिया है. अब 26 नवंबर को कांग्रेस राज्यों की राजधानी में 'संविधान रक्षा मार्च' निकालेगी. इसके तहत दिल्ली में भी मार्च निकाला जाएगा, लेकिन पहले जितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा. इसके साथ ही कांग्रेस ने बूथ स्तर पर 'वोट रक्षक' नियुक्त करने की योजना बनाई है. वोट रक्षक हर बूथ पर उन लोगों से संपर्क करेंगे, जिनके नाम SIR प्रक्रिया में कट गए हैं.

माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जमीनी स्तर तक इस मुद्दे को पहुंचाने के लिए रणनीति में बदलाव किया है. इससे वह हर राज्य में माहौल बना सकेगी. इसी कारण से कांग्रेस के रणनीतिकारों ने दिल्ली छोड़कर राज्यों की राजधानियों में आंदोलन पर फोकस किया है. उससे निचले स्तर तक यह मुद्दा पहुंच सकेगा और कई राज्यों में चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय किया जा सकेगा. यूपी, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि मोमेंटम बना रहे और कार्यकर्ताओं के बीच इसे लेकर सक्रियता दिखाई दे.

खासतौर पर वोटर लिस्ट को लेकर भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क करना चाहती है. यूपी में तो सपा और भाजपा पहले से ही इसको लेकर एक्टिव हैं और वोटर लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़वाना चाहते हैं. अब कांग्रेस भी इसी तर्ज पर काम कर रही है.