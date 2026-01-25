'हम वर्ल्ड कप के लिए...', न्यूजीलैंड से कहां हो गई चूक, जो मिली इतनी शर्मनाक हार? मिचेल सैंटनर ने दिया खुद जवाब

Mitchell Santner New Zealand Captain Statement After Loss In Third T20I Against India: न्यूजीलैंड की टीम को भारत के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मुकाबले में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. जिसके बाद कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) काफी निराश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'हमारे लिए काफी मुश्किल था. स्कोरबोर्ड पर हमारे पास अधिक रन नहीं थे. यह एक अच्छा विकेट था और आउटफील्ड काफी तेज थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की और हमें पावरप्ले में दबाव में डाले रखा. यह 180-190 रन वाला विकेट था. हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं. हम खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देने का प्रयास कर रहे हैं.'

भारतीय कप्तान का बयान

वहीं गुवाहाटी में जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने, 'हम इसी तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं. हमें पता है कि 20 रन पर तीन विकेट गिरने के बाद कैसे बल्लेबाजी करनी है. शीर्ष दो-तीन बल्लेबाजों ने मेरा काम आसान कर दिया.'

भारत ने 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पावर-हिटिंग से मैच को एकतरफा बना दिया था. जिसमें अभिषेक ने 20 गेंदों में सात चौके और पांच छक्कों से नाबाद 68 रन, जबकि सूर्यकुमार ने 26 गेंदों में छह चौके और तीन छक्कों से नाबाद 57 रनों का योगदान दिया.

स्पिनर रवि बिश्नोई (दो विकेट) ने अनुभवी जसप्रीत बुमराह (तीन विकेट) और हार्दिक पंड्या (दो विकेट) के साथ मिलकर शानदार गेंदबाजी करते हुए वापसी की जिससे भारतीय टीम ने अनुशासित गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को 20 ओवर में नौ विकेट पर 153 रन के कम स्कोर पर रोक दिया.

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'बिश्नोई की योजना स्पष्ट है. उसे अपनी ताकत पता है. उसे पता है कि कब कैसी गेंदबाजी करनी है. वरुण चक्रवर्ती को अच्छा आराम मिला.'

'मैन ऑफ द मैच' बने जसप्रीत बुमराह

'मैन ऑफ द मैच' रहे जसप्रीत बुमराह (चार ओवर में 17 रन देकर तीन विकेट) ने कहा, 'टीम के लिए जीत में योगदान करके खुश हूं. अगर मुझे नयी गेंद दी जाती या अंतिम ओवर में गेंदबाजी दी जाती है, उसी के अनुसार गेंदबाजी करता हूं. टीम मुझसे जो चाहती है, वो करके मैं खुश हूं.' (भाषा इनपुट के साथ)

