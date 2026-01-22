विज्ञापन
IND vs NZ 2nd T20: रायपुर पहुंचीं भारत और न्यूजीलैंड की टीमें, कल खेला जाएगा दूसरा मुकाबला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी‑20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा. सीरीज में टीम इंडिया 1‑0 से आगे है. दोनों टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं और मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है.

IND vs NZ 2nd T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही टी‑20 सीरीज अब अपने दूसरे मुकाबले की ओर बढ़ चुकी है. सीरीज का पहला मैच जीतकर टीम इंडिया पहले ही 1‑0 की बढ़त बना चुकी है. अब सभी की नजरें रायपुर पर टिक गई हैं, जहां 23 जनवरी को दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. मैच से पहले ही दोनों टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं और शहर में क्रिकेट का माहौल बन गया है.

रायपुर पहुंचीं दोनों टीमें

दूसरे टी‑20 मुकाबले के लिए भारतीय और न्यूजीलैंड की टीम रायपुर पहुंच चुकी हैं. टीम इंडिया शहर के कोर्टियार्ड मैरियट होटल में ठहरी है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम हयात होटल में रुकी हुई है. होटल के बाहर क्रिकेट फैंस की हलचल भी देखने को मिल रही है.

मैच से पहले नहीं होगी प्रैक्टिस

जानकारी के मुताबिक, 23 जनवरी को दोनों टीमें अभ्यास नहीं करेंगी. खिलाड़ी सीधे शाम को मैदान पर उतरेंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा.

पहले टी‑20 में भारत की दमदार जीत

नागपुर में खेले गए पहले टी‑20 मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 238 रन बनाए. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 190 रन ही बना सकी.

पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा भारत के सबसे सफल बल्लेबाज रहे. उन्होंने 84 रनों की तूफानी पारी खेली. गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 2‑2 विकेट चटकाए. अर्शदीप सिंह, हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल को भी एक‑एक सफलता मिली.

अन्य बल्लेबाजों का भी योगदान

VCA स्टेडियम में भारत की ओर से रिंकू सिंह ने 44 रन बनाए. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 32 और हार्दिक पंड्या ने 25 रनों का योगदान दिया. न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी में जैकब डफी और काइल जैमिसन ने 2‑2 विकेट लिए, जबकि बल्लेबाजी में मार्क चैपमैन ने 39 रन बनाए.

अक्षर पटेल की चोट ने बढ़ाई चिंता

पहले टी‑20 मैच के दौरान अक्षर पटेल के साथ एक छोटा हादसा भी हुआ. 16वें ओवर में उनकी उस उंगली पर गेंद लग गई, जिससे वे गेंद को टर्न कराते हैं. अक्षर वर्ल्ड कप टीम के उपकप्तान हैं, इसलिए उनकी फिटनेस को लेकर टीम मैनेजमेंट सतर्क है.

वनडे सीरीज में भारत को झेलनी पड़ी थी हार

टी‑20 सीरीज से पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी. इस सीरीज में टीम इंडिया को 2‑1 से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में टी‑20 सीरीज में भारत जीत के साथ वापसी करने की कोशिश में जुटा है. 

