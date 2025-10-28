जारी रहेगा आक्रामक रवैया... भारत के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने भरी हुंकार

आस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श जानते हैं कि अति आक्रामक बल्लेबाजी करने की रणनीति हमेशा कारगर साबित नहीं होती लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी टीम अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों के तहत आक्रामक रवैया अपनाना जारी रखेगी. ऑस्ट्रेलिया अगले साल फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले विश्व कप की तैयारी के तहत बुधवार से यहां भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेगा. ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार 2021 में टी20 विश्व कप जीता था जबकि भारत 2024 में चैंपियन बना था.

मार्श ने मंगलवार को भारत के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज की पूर्व संध्या पर कहा,"पिछले दो विश्व कप में हम अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए और मुझे लगता है कि हमने एक टीम के रूप में खुद को चुनौती देने की बात की थी, ताकि हम विश्व कप जीत सकें." उन्होंने कहा,"बल्लेबाजी इकाई के रूप में हमने काफी आक्रामक खेल दिखाया है. मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में कई टीमों ने टी-20 क्रिकेट में इसी तरह का रवैया अख्तियार किया है. अगर हम भारत में होने वाले विश्व कप की बात करें तो हम निश्चित तौर पर इसी तरह से खेलेंगे भले ही कुछ अवसरों पर हमें सफलता हासिल ना हो."

मार्श ने इसके साथ ही कहा कि भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज काफी रोमांचक होगी. उन्होंने कहा,"भारत की टीम बहुत अच्छी है और हम उसका बहुत सम्मान करते हैं. मुझे लगता है कि यह सीरीज काफी रोमांचक होगी. यह दो अच्छी टीमों के बीच मुकाबला है और इसलिए मैं इस चुनौती का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं."

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने भारत की एशिया कप जीत के दौरान 44.85 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए. मार्श ने अभिषेक के बारे में कहा,"ज़ाहिर है कि वह उनके लिए लय तय करते हैं. पिछले कुछ समय से वह आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. वह हमारे सामने अच्छी चुनौती पेश करेंगे."

यह भी पढ़ें: टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, सूर्यकुमार की नजरें मैक्सवेल-पूरन से आगे निकलने पर

यह भी पढ़ें: 'उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश...' रोहित-कोहली की आलोचना पर एबी डिविलियर्स का माथा ठनका, आलोचकों को बताया कॉकरोच