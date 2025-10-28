'कॉकरोच अपने बिलों से बाहर ...' रोहित शर्मा- विराट कोहली की आलोचना पर बुरी तरह भड़के एबी डिविलियर्स

AB de Villiers Dig At Rohit Sharma, Virat Kohli's Critics: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के आलोचकों को 'कॉकरोच' करार देते हुए कहा कि यह दोनों सुपरस्टार विशिष्ट प्रतिभा की एक पीढ़ीगत जोड़ी हैं और क्रिकेट प्रशंसकों को उनके शानदार करियर के बाकी बचे पलों का जश्न मनाना चाहिए. पिछले कुछ महीनों से कड़ी आलोचना का सामना कर रहे कोहली और रोहित दोनों ने टेस्ट क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले लिया था, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुई वनडे सीरीज के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी की, जिसमें भारत 1-2 से हार गया.

कोहली और रोहित का यह ऑस्ट्रेलिया का संभवत: आखिरी दौरा था जिसके अंतिम मैच में कोहली ने नाबाद 74 और रोहित ने नाबाद 121 रन बनाए. रोहित ने दूसरे मैच में 73 रन बनाए थे और उन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. डिविलियर्स ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा,"रोहित ने एक और शतक लगाया जबकि कोहली ने भी रन बनाए. मैं उनके आगे की रणनीति का इंतजार कर रहा हूं."

उन्होंने कहा,"मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर आप क्रिकेट के प्रशंसक हैं तो इन जैसे खिलाड़ियों का जश्न मनाने का यही सही समय है. ऐसे खिलाड़ी अक्सर हमारे सामने नहीं आते. यह प्रतिभा की पीढ़ीगत जोड़ी है और हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इनका जश्न मनाएं और उनके खेल का भरपूर आनंद लें."

डिविलियर्स ने कोहली और रोहित के आलोचकों के प्रति बेहद सख्त रवैया अपनाया. उन्होंने कहा,"मुझे नहीं पता कि लोगों में ऐसा क्या है. मैं नहीं जानता कि मैं इस तरह के लोगों को इंसान कह भी सकता हूं या नहीं. जैसे ही खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं यह कॉकरोच अपने बिलों से बाहर निकलने लगते हैं. आखिर क्यों."

दक्षिण अफ्रीका के इस दिग्गज ने कहा,"आप उन खिलाड़ियों पर नकारात्मक ऊर्जा क्यों डालना चाहते हैं जिन्होंने सचमुच अपने देश और क्रिकेट के इस खूबसूरत खेल के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया है? यह उनका जश्न मनाने का सही समय है. पिछले कुछ महीनो में उनकी काफी आलोचना हुई है. हर कोई उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है."

