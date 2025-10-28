IND vs AUS 1st T20I: सूर्यकुमार यादव की नजरें इस बड़े रिकॉर्ड पर, 2 छक्के लगाते ही ग्लेन मैक्सवेल और निकोलस पूरन छूट जाएंगे पीछे

Most Sixes in T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाना है. वनडे सीरीज गंवा चुकी भारतीय टीम की नजरें टी20 सीरीज अपने नाम करने पर होगी. इस दौरान सूर्यकुमार यादव की नजरें भारत के लिए एक खास मुकाम हासिल करने पर होगी. सूर्यकुमार यादव लंबे समय से भारत के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं, उनकी कोशिश इस सीरीज में आलोचकों का मुंह बंद करने की होगी. करीब एक साल से अधिक समय हो गया है जब सूर्या के बल्ले से कोई अर्द्धशतक नहीं आया है. उन्होंने बीते साल 12 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में 75 रनों की पारी खेली थी. उसके बाद से उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 47 रन का रहा है.

सूर्यकुमार यादव की नजरें बड़े मुकाम पर

सूर्या भारत के लिए 90 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 85 पारियों में 164.20 की स्ट्राइक रेट और 37.08 की औसत से 2670 रन बना चुके हैं. उनके बल्ले से इस दौरान 148 छक्के आए हैं. अगर सूर्या इस सीरीज में दो छक्के और लगा देते हैं तो वह भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में 150 छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान होंगे. उनसे पहले सिर्फ रोहित शर्मा ऐसा कर पाए हैं. सूर्या इस दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ग्लेन मैक्सवेल और कैरेबियाई खिलाड़ी निकोलस पूरन से आगे निकल जाएंगे.