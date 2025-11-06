विज्ञापन
4,4,4,4,6 ऑकलैंड में आया 'चैपमैन' नाम का तूफान, होल्डर को धो डाला, विस्फोट देख दुनिया सहमी, VIDEO

होल्डर के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में मार्क चैपमैन कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए. पारी का 15वां ओवर डालने आए होल्डर के इस ओवर में छक्के-चौकों की बरसात करते हुए उन्होंने वहां उपस्थित हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया.

Mark Chapman
  • न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला ऑकलैंड में खेला जा रहा है
  • मार्क चैपमैन ने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में 78 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल थे
  • चैपमैन की स्ट्राइक रेट 278.57 रही, जिससे उन्होंने दर्शकों को अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया
Mark Chapman, New Zealand vs West Indies: एक तरफ जहां भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में व्यस्त है. वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच भी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का दूसरा मुकाबला ऑकलैंड में खेला जा रहा है. जहां मार्क चैपमैन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है.

ऑकलैंड में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई कीवी टीम की तरफ से चैपमैन चौथे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे. इस बीच उन्होंने कुल 28 गेंदों का सामना किया. इस दौरान 278.57 की स्ट्राइक रेट से 78 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 6 चौके और 7 खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

होल्डर के 1 ओवर में चैपमैन ने बटोरे 23 रन

मैच के दौरान विपक्षी टीम की तरफ से पारी का 15वां ओवर डालने आए जेसन होल्डर के इस ओवर में चैपमैन कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आए. उनकी प्रचड़ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि होल्डर के इस ओवर में उन्होंने कुल 4 चौके और 1 छक्कों की मदद से 23 रन बटोरे.

चैपमैन ने शुरुआती 3 गेंदों पर 3 जबरदस्त चौके लगाए. चौथी गेंद वाइड रही. जहां अगली गेंद पर भी उन्होंने चौका बटोरा. वह यहीं नहीं रुके. 5वीं गेंद पर भी उन्होंने जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया और यहां छक्का लगाने में कामयाब रहे. आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं बना. इस तरह होल्डर के इस ओवर में वह कुल 23 रन बटोरने में कामयाब रहे.

