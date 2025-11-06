IND vs AUS: मैक्सवेल से लेकर तिलक तक, चौथे T20I में ये 5 बल्लेबाज रचेंगे इतिहास!

India vs Australia 4th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज (6 नवंबर 2025) क्वींसलैंड स्थित कैरारा ओवल में खेला जाएगा. इस मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा तो वह कई उपलब्धियां अपने नाम कर सकते हैं. जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

ग्लेन मैक्सवेल

आज के मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल अगर 1 विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं तो वह कंगारू टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन और 50 विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे.

खबर लिखे जाने तक मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से 124 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 114 पारियों में 29.51 की औसत से 2833 रन निकले हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 83 पारियों में 30.04 की औसत से 49 सफलता प्राप्त की है.

मार्कस स्टोइनिस

मार्कस स्टोइनिस के पास भी यही उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका है. उन्होंने कंगारू टीम के लिए 80 टी20 मुकाबले खेलते हुए 65 पारियों में 32.21 की औसत से 1321 रन बनाए हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान 53 पारियों में 25.35 की औसत से 48 सफलता प्राप्त की है.

नाथन एलिस

नाथन एलिस ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए खबर लिखे जाने तक 30 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलते हुए 30 पारियों में 18.14 की औसत से 47 विकेट चटकाए हैं. आज के मुकाबले में अगर वह 3 विकेट और चटकाने में कामयाब होते हैं तो वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कम से कम 50 विकेट चटकाने वाले 9वें गेंदबाज बन जाएंगे.

तिलक वर्मा

भारतीय युवा स्टार तिलक वर्मा ने देश के लिए 35 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलते हुए 32 पारियों में 49.55 की औसत से 991 रन बनाए हैं. अगर आज के मुकाबले में उनके बल्ले से 9 रन और निकलते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 के आंकड़े को छू लेंगे.

अभिषेक शर्मा

भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है. जिन्होंने 27 पारियों में 1000 के आंकड़े को छूआ था. अभिषेक शर्मा अगर आज के मुकाबले में 39 रन और बना लेते हैं तो वह भी भारतीय टीम की तरफ से 27 पारियों में 1000 के आंकड़े को छूने वाले संयुक्त रुप से पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

यही नहीं आज के मुकाबले में अगर आज वह 72 या 72 गेंदों से कम में 39 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय टीम के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज है. जिन्होंने 573 गेंदों में 1000 रन के आंकड़े को छूआ है.

