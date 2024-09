'18 साल में हुआ पहली बार', जानें कौन है वह अनजान गेंदबाज, जिसने रच दिया इतिहास

Manav Suthar Excellent Bowling: दलीप ट्रॉफी का रोमांच भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है, टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला 5 सितंबर से अनंतपुर में खेला जा रहा है. जहां इंडिया 'सी' के गेंदबाज मानव सुथार ने इतिहास रच दिए है. वह अपनी टीम के लिए दूसरी पारी में कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल लेने में कामयाब रहे. इसके साथ ही वह करीब 18 साल बाद अनंतपुर में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं.

आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2006 से लेकर खबर लिखे जाने तक इस वेन्यु पर क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में 5 विकेट हॉल लेने वाले मानव सुथार दूसरे गेंदबाज हैं. उनसे पहले साल 2006 में केपी अपन्ना ने 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा किया था.

DULEEP TROPHY MATCH 2, STUMPS DAY 2.



Second innings,

IND D 206/8, lead by 202 runs.



Manav Suthar was the star of the day picking 5/30 and helping IND C to comeback in the game after IND D were 166/3. #DuleepTrophy2024



FULL SCORECRAD: https://t.co/k2kB134Sa5 pic.twitter.com/Etwo8kCC3w