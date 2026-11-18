आईपीएल 2027 से पहले क्या कोलकाता नाइट राइडर्स में एक नए को-ऑनर की एंट्री होगी, यह सवाल इसलिए क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि जूही चावला के पति जय मेहता अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं. जय मेहता के पास कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी की 45 प्रतिशत हिस्सेदारी है और वो 400 मिलियन डॉलर में करीब 22.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, मेहता अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए अमेरिका की 'एरेस मैनेजमेंट'के साथ बातचीत कर रहे हैं. यह इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म पहले से ही कई वैश्विक स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज में हिस्सेदार है, जिनमें NFL की 'मियामी डॉल्फिन्स' और प्रीमियर लीग की टीम 'चेल्सी FC' शामिल हैं.

खबरों के अनुसार, मेहता और एरेस के बीच होने वाला यह सौदा पूरी तरह से नकद में होगा और इस बिक्री के लिए BCCI की औपचारिक मंजूरी की आवश्यकता होगी. BCCI नए मालिक की पूरी जांच-पड़ताल करेगा. साथ ही, BCCI को इस सौदे की कुल रकम का पांच प्रतिशत हिस्सा पाने का अधिकार है, जिसका मतलब है कि उसे लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी करीब 200 करोड़ रुपये मिलेंगे.

इस सौदे के हिसाब से कोलकाता फ्रेंचाइजी की कुल वैल्यू 1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर (16,634 करोड़ रुपये) बैठती है. यह आंकड़ा 'स्पोर्टिको' द्वारा हाल ही में किए गए KKR के 1.738 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के काफी करीब है. यह मूल्यांकन अन्य दो फ्रेंचाइजी की बिक्री के आंकड़ों के अनुरूप भी लगता है – राजस्थान रॉयल्स, जो 15,660 करोड़ रुपये (1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर) में बिकी थी, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो 16,660 करोड़ रुपये (1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर) में बिकी थी.

इससे पहले, मंगलवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अजिंक्य रहाणे, आकाश दीप, मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, रचिन रवींद्र और राहुल त्रिपाठी समेत कई खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है. वहीं, फ्रेंचाइजी ने कैमरून ग्रीन, सुनील नरेन, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और फिन एलन जैसे खिलाड़ियों को रिटेन किया है. KKR के पास अब 41.65 करोड़ रुपये बचे हैं और टीम में आठ स्लॉट खाली हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के पास सबसे ज्यादा 47.45 करोड़ रुपये बचे हैं. इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास 41.65 करोड़ रुपये, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पास 40.15 करोड़ रुपये और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के पास 39.5 करोड़ रुपये बचे हैं.

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