उत्तर प्रदेश में सड़कों के साथ एक्सप्रेसवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है. प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे समेत सात बड़े एक्सप्रेस-वे चालू हैं, जबकि चार अन्य एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं. गोरखपुर से भी दो बड़े एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं. एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों के निर्माण से पूरे प्रदेश को हाईस्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी. बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे अप्रैल से शुरू हो चुका है. शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे चालू है. जबकि गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है. बरेली और पीलीभीत जिले में भी गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है.रामपुर में भी पूरब को पश्चिमी से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे आगे बढ़ रहा है.
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में संचालित एक्सप्रेसवे की बात करें तो यूपीडा (UPEIDA) के अनुसार सात बड़े एक्सप्रेसवे चल रहे हैं, जो अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड क्षेत्र में हाईस्पीड नेटवर्क बनाते हैं. जबकि चार नए लिंक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं.
- ताज एक्सप्रेसवे (आगरा से नोएडा): 165.5 किलोमीटर
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (आगरा से लखनऊ): 302.222 किलोमीटर
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (लखनऊ से गाजीपुर): 340.824 किलोमीटर
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (चित्रकूट से इटावा): 296.070 किलोमीटर
- गोरखपुर एक्सप्रेसवे (गोरखपुर से आजमगढ़): 91.352 किलोमीटर
- गंगा एक्सप्रेसवे (मेरठ से प्रयागराज): 594 किलोमीटर
- दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (दिल्ली से मेरठ): 82 किलोमीटर
चार नए एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन
- चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे
- आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे
- आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे
- गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे
यूपी में नेशनल हाईवे का नेटवर्क
- दिसंबर 2016 तक कुल लंबाई: 8487 किलोमीटर
- दिसंबर 2025 तक कुल लंबाई: 12134 किलोमीटर
- 9 वर्षों में बढ़ोतरी: 3647 किलोमीटर
- 9 साल में वृद्धि(%) : 43% की बढ़ोतरी
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ग्रामीण सड़कों का फैलता जाल
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत कुल 35,542 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है. इससे दूरदराज ग्रामीण इलाके मुख्य मार्गों से जुड़ चुके हैं. सड़कों को हाईवे, एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़कर लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने का प्रयास है.
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