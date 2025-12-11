पहले हम बाउंड्री के बाहर से गेंद फेकने के लिए ही होते थे: कपिल देव  

Kapil Dev While Launching the PGTI Golf League: “हमारे जैसे लोग पहले बाउंड्री के बाहर से गेंद फेंकने के लिए ही होते थे. पहले क्रिकेट भी राजा-महाराजाओं का ही खेल था,” विश्व विजेता कप्तान कपिल देव ने ये बातें गॉल्फ़ की PGTI लीग की शुरुआत से 72 दिनों पहले इसे लॉन्च करते हुए उम्मीद जताई कि गॉल्फ़ भी एक दिन क्रिकेट की तरह लोकप्रिय हो सकता है. दिल्ली में गुरुवार को गॉल्फ़ की PGTI लीग के लॉन्च से 72 दिनों पहले कपिल देव ने मानते हैं कि एक दिन गॉल्फ़ भी इस लीग के सहारे क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 की जीत की तरह इस खेल का टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है.

‘ओलिंपिक में जीत की ज़रूरत'

कपिल देव ने उम्मीद जताई है कि जिस दिन ओलिंपिक में गॉल्फ़ के ज़रिये भारत कोई पदक जीतता है, इस खेल की सूरत यहां बदल सकती है. उनका मानना है कि भले ही फ़िलहाल गॉल्फ़ पर एलीट गेम होने का टैग लगा हो, लेकिन ये हालात बदल सकते हैं. कपिल की बात में दम इसलिए भी नज़र आता है क्योंकि दो दशक पहले भारत में शूटिंग की यही हालत थी. टोक्यो ओलिंपिक्स में भारत की अदिति अशोक नंबर 4 पर रही थीं और पदक हासिल करने से चूक गईं थीं. अदिति पोरिस ओलिंपिक्स में 29वें नंबर पर रही थीं.

कब शुरू होगी 6 करोड़ रुपये की इनामी लीग

21 फ़रवरी से 6 मार्च, 2026 के बीच भारत के अलग-अलग शहरों में शुरू हो रही गॉल्फ़ की PGTI लीग में 6 टीमें होंगी और हर टीम में 10-10 खिलाड़ियों को खेलने का मौक़ा मिलेगा. इसके लिए 6 करोड़ रुपये की इनामी रखी गई है.

इन टीमों में 30 टॉप रैंकिंग के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे. कपिल देव ने ये उम्मीद भी जताई है कि जिस दिन इस लीग में रोरि मैकलेरॉय सरीखे दुनिया के टॉप खिलाड़ी हिस्सा लेने लगेंगे, इस खेल की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ जाएगी. उन्होंने कॉरपोरेट से भी उम्मीद जताई है कि वो Game of Life Sports की पार्टनरशिप में लॉन्च की जा रही इस लीग में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपनी फ़्रेंचाइज़ी टीम बनाएंगे.