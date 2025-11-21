विज्ञापन
VIDEO: जोफ्रा आर्चर की दनदनाती गेंद पर मुंह के बल गिरा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, अंपायर ने दिया आउट

जोफ्रा आर्चर ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर जेक वेदराल्ड को खूबसूरत तरीके से आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. जिसका वीडियों काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

VIDEO: जोफ्रा आर्चर की दनदनाती गेंद पर मुंह के बल गिरा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, अंपायर ने दिया आउट
  • एशेज 2025-26 के पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के आर्चर ने पर्थ में जेक वेदराल्ड को दूसरी ही गेंद पर आउट किया
  • प्रारंभिक अपील में वेदराल्ड को नॉट आउट दिया गया था, लेकिन बाद में डीआरएस के जरिए LBW करार मिला
  • यह मैच जेक वेदराल्ड का पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट था, जिसमें वह बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौटे
Jofra Archer, Australia vs England, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी एशेज 2025-26 का पहला मुकाबला आज (21 नवंबर 2025) से पर्थ में खेला जा रहा है. जहां इंग्लिश तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज जेक वेदराल्ड (Jake Weatherald) को आउट करते हुए हर किसी को रोमांचित कर दिया है. आर्चर की तरफ से यह खूबसूरत नजारा पारी के पहले ही ओवर में देखने को मिला. कंगारू टीम की तरफ से मार्नस लाबुशेन के साथ पारी का आगाज करने मैदान में आए वेदराल्ड ने पहली गेंद तो किसी तरफ से संभाल लिया. मगर दूसरी गेंद पर वह खुद को नहीं बचा पाए. आर्चर की तेज गति से लेग स्टंप पर आती गेंद को रोकने के प्रयास में वह मुंह के बगल मैदान में गिर गए. यही नहीं वह इस गेंद से अपने पैर को भी बचा नहीं पाए. जो सीधे स्टंप के लाइन में उनसे टकराई. हालांकि, पहले अपील में तो अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया. उसके बाद बेन स्टोक्स ने DRS लेना का फैसला. जहां वह LBW करार दिए गए.

डेब्यू मैच में खाता भी नहीं खोल पाए वेदराल्ड

जेक वेदराल्ड के लिए आज का मुकाबला बेहद ऐतिहासिक था. मगर वह अपने पहले इंटरनेशनल मुकाबले में कुछ खास जलवा नहीं बिखेर पाए. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 2 गेंदों का सामना किया. इस बीच बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. जिस दौरान वेदराल्ड आउट हुए. टीम का स्कोर 0.2 ओवरों की समाप्ति के बाद बिना किसी रन के 1 विकेट था.

पर्थ में नाजुक है ऑस्ट्रेलिया की स्थिति

पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति काफी नाजुक है. इंग्लैंड की तरफ से पहली पारी में बनाए गए 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट गंवा दिए हैं. टीम का स्कोर खबर लिखे जाने तक 28 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 72 रन है. ट्रेविस हेड (20) और कैमरून ग्रीन (18) पारी को संवारने में जुटे हुए हैं. आउट होने वाले खिलाड़ी जेक वेदराल्ड (00), मार्नस लाबुशेन (09), कैप्टन स्टीव स्मिथ (17) और उस्मान ख्वाजा (02) हैं.

