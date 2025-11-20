विज्ञापन

रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या होता है? नाभि में कौन सा तेल डालना सबसे अच्छा होता है, जानिए यहां

Castor Oil Benefits: अरंडी का तेल नाभि में लगाने से कई फायदे मिलते हैं. यह पेट की गैस, कब्ज, आंतों की सफाई, त्वचा की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत असरदार होता है.

अरंडी तेल नाभि में लगाने से क्या होता है?
Arandi ke tel ke fayde, Benefits Of Castor Oil: अरंडी का तेल कई औषधीय गुणों का खजाना है. अरंडी का तेल रिकिनस कम्युनिस पौधे से प्राप्त एक वनस्पति तेल है, जो सेहत के साथ-साथ त्वचा के लिए भी बहुत लाभकारी होता है. अरंडी के तेल का एक इस्तेमाल कई कमाल करता है. अरंडी का तेल नाभि में लगाने से कई फायदे मिलते हैं. यह पेट की गैस, कब्ज, आंतों की सफाई, त्वचा की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत असरदार होता है. इंस्टाग्राम पर डॉक्टर सुगंधा शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अरंडी के तेल के फायदे बताए हैं.

अरंडी के तेल के फायदे

डॉक्टर सुगंधा शर्मा के मुताबिक, नाभि में अरंडी का तेल लगाने से अनेक फायदे मिलते हैं. जैसे कि पेट की गैस, आंतों की सफाई और त्वचा की समस्याएं दूर होती हैं. अरंडी का तेल एक प्राकृतिक लैक्सेटिव है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और कब्ज को दूर करता है. डॉक्टर सुगंधा शर्मा ने बताया कि अरंडी तेल को रूई में भिगोकर नाभि में रख लें. ऐसा करने से पेट की गैस से राहत मिलेगी, कब्ज की समस्या दूर होगी, त्वचा हेल्दी होती है और कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है. नाभि शरीर के केंद्र में होने के कारण रक्त वाहिकाओं के माध्यम से सक्रिय तत्वों को अवशोषित करने का एक प्रभावी तरीका हो सकती है.

रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या होता है?

रात में नाभि में तेल लगाने से पाचन, त्वचा और बालों को कई फायदे मिलते हैं. इससे तनाव कम होता है, अच्छी नींद आती है और महिलाओं को पीरियड्स के दर्द से राहत मिल सकती है. नाभि शरीर का एक केंद्रीय बिंदु है और इसमें तेल लगाना कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है.

नाभि में कौन सा तेल डालना सबसे अच्छा होता है?

दरअसल, नाभि में कई तरह का तेल लगाया जा सकता है. नाभि में कौन सा तेल लगाना है यह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. नारियल तेल रूखी त्वचा के लिए, सरसों का तेल जोड़ों के दर्द और पेट दर्द के लिए, अरंडी का तेल पाचन सुधारने और कब्ज के लिए और तिल का तेल हार्मोनल संतुलन के लिए अच्छा होता है. इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के तेल लगाने से सेहत को फायदा मिलता है.

नाभि में अरंडी का तेल लगाने का तरीका

नाभि में अरंडी का तेल लगाने का सही तरीका रात को सोने से पहले पहले होता है. रात में सोने से पहले अपनी नाभि में 2-3 बूंदें अरंडी का तेल डालें. हल्के हाथों से गोल-गोल मालिश करें. तेल को रातभर रहने दें. इसके अलावा रुई में अरंडी का तेल लगाकर रख सकते हैं.

