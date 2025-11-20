Kaunsi sabji ko dobara garam nahi karna chaiye : हम सभी के घरों में बची हुई सब्जी दोबारा गर्म करके खा लेना काफी कॉमन होता है. ज्यादातर लोग बची हुई सब्जियों का दोबारा इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सब्जियां दोबारा गर्म होने से पेट में जहर जैसा असर कर सकती हैं. इनके कई न्यूट्रिएंट्स गर्म होते-होते खराब हो जाते हैं और कुछ कंपाउंड्स टॉक्सिक लेवल तक बढ़ जाते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको इस हैबिट को बदलने की जरूरत है, वरना सेहत को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. इस आर्टिकल में आइए जानते हैं कौन सी सब्जियां दोबारा गर्म नहीं करनी चाहिए, फ्रिज में क्या रखने से जहर बन सकता है और पालक को दोबारा गर्म करना क्यों खतरनाक माना जाता है.

कौन सी सब्जी को दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाती है? (Which vegetables turn toxic when reheated?)

कुछ सब्जियों में ऐसे तत्व होते हैं, जो बार-बार गर्म करने पर टूटकर हानिकारक कंपाउंड बना देते हैं. खासकर नाइट्रेट वाली सब्जियां दोबारा गर्म होने पर नाइट्राइट में बदल जाती हैं, जो शरीर के लिए खतरनाक माने जाते हैं. इनमें सबसे ज्यादा जोखिम पालक, मेथी, पत्ता गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां और आलू में होता है. इन सब्जियों में मौजूद नाइट्रेट दोबारा गर्म करने पर नाइट्राइट में बदल जाता है. इससे शरीर में मेथेमोग्लोबिनेमिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें खून की ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाती है. जिसकी वजह से चक्कर, कमजोरी, उल्टी, और बच्चों में ब्लू-स्किन सिंड्रोम तक हो सकता है. इसके अलावा फूड पॉइजनिंग का भी खतरा रहता है.

कौन सी सब्जी दोबारा गर्म नहीं करनी चाहिए? (Which vegetables should not be reheated?)

1. पालक (Spinach)

कई बार घर में हम बची हुई सब्जी अगले दिन फ्रिज से निकालकर गर्म कर लेते हैं, लेकिन हर सब्जी को दोबारा गर्म करना सही नहीं है. पालक भी ऐसी ही सब्जी है. इसे दोबारा गर्म करने पर नाइट्राइट तेजी से बढ़ता है और सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.

2. आलू (Potatoes)

आलू में मौजूद स्टार्च दोबारा गर्म होने पर टूटकर टॉक्सिक कंपाउंड बनाने लगता है. इससे फूड-पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए आलू वाली सब्जियों के साथ भी दोबारा गर्म करने जैसी गलती नहीं करनी चाहिए.

3. मशरूम (Mushrooms)

मशरूम बहुत ही फायदेमंद सब्जी मानी जाती है लेकिन अगर इसे दोबारा से गर्म करके खाते हैं तो गंभीर नुकसान हो सकते हैं. मशरूम के प्रोटीन दोबारा गर्म करने पर बदल जाते हैं और पेट में भारीपन, गैस और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

4. अंडा (Eggs)

अगर आप अंडे की सब्जी बना रहे हैं या ग्रेवी में डाल रहे हैं तो तुरंत ही खाना बेहतर होता है. एग-करी या एग-भुर्जी दोबारा गर्म करना नुकसानदायक होता है, क्योंकि प्रोटीन डैमेज हो सकता है.

Photo Credit: iStock

फ्रिज में क्या रखने से जहर बन जाता है? (What turns toxic when stored in the fridge?)

बची हुई पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों जैसी सब्जियां फ्रिज में रखने पर इनके नाइट्रेट बढ़कर कुछ ही घंटों में नाइट्राइट में बदलने लगते हैं, जो हानिकारक हैं.

कटे हुए फल और सलाद लंबे समय तक फ्रिज में रखने से बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और फूड-पॉइजनिंग का खतरा रहता है.

ठंडे चावल में बकिल्लुस सेरेउस (Bacillus Cereus) बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, जो फ्रिज में भी नहीं मरते हैं. एक बार इस चावल खा लिया तो तेज उल्टी-दस्त की समस्या हो सकती है.

उबली हुई चीजें जैसे उबले आलू, उबली दाल में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं और गलत तरीके से फ्रिज स्टोर करने पर आसानी से टॉक्सिक हो सकते हैं.

पालक की सब्जी दोबारा गर्म करने से क्या होता है? (What happens when spinach is reheated?)

पालक में नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. जब आप पालक की सब्जी को दोबारा गर्म करते हैं, तो इसमें मौजूद नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल जाता है. इससे खून का ऑक्सीजन लेवल गिरने, बच्चों में ब्लू-स्किन सिंड्रोम, चक्कर आना, मितली-उल्टी, पेट दर्द, सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.