विज्ञापन
विशेष लिंक

तिनके की तरह सैलाब में समा गया पुल, देखते रह गए लोग, वियतनाम में बाढ़ की विनाशलीला का ये खौफनाक VIDEO

Vietnam Flood: वियतनाम में आए सैलाब ने निगली 41 जिंदगियां, अक्टूबर के अंत से दक्षिण-मध्य वियतनाम में लगातार बारिश हो रही है और कई लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस कई दौर की बाढ़ की चपेट में आ गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
तिनके की तरह सैलाब में समा गया पुल, देखते रह गए लोग, वियतनाम में बाढ़ की विनाशलीला का ये खौफनाक VIDEO
Vietnam Flood: वियतनाम में आए सैलाब ने निगली 41 जिंदगियां
  • वियतनाम के मध्य क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ से कम से कम 41 लोगों की मौत हुई है
  • न्हा ट्रांग शहर में बाढ़ के कारण कई इलाकों के ब्लॉक जलमग्न हो गए और सैकड़ों वाहन डूब गए हैं
  • बचावकर्मी नावों का उपयोग कर लोगों को छतों से निकालने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

वियतनाम में मूसलाधार बारिश ने एक तरह से तबाही ला दी है. भारी बारिश से आए भीषण बाढ़ और भूस्खलन में 41 लोगों की मौत हो गई है. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार मध्य वियतनाम में भारी बाढ़ के कारण लोग पानी में डूबे घरों की छतों से फंसे हुए हैं और बचावकर्मी उन्हें रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं. अधिकारियों ने गुरुवार, 20 नवंबर को पुष्टि की कि अब तक आपदा में कम से कम 41 लोग मारे गए हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर के अंत से दक्षिण-मध्य वियतनाम में लगातार बारिश हो रही है और कई लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस कई दौर की बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. एएफपी की तरफ से क्लिक किए गए तस्वीरों से पता चलता है कि गुरुवार को तटीय न्हा ट्रांग, जो अपने प्राचीन समुद्र तटों के लिए जाना जाने वाला टूरिस्ट प्लेस है, में पूरे शहर के ब्लॉक जलमग्न हो गए और सैकड़ों कारें पानी के भीतर डूब गईं. सोशल मीडिया पर एक सस्पेंशन ब्रिज के बाढ़ में टूटकर तिनके की तरह बहने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

यहां एक बिजनेस के मालिक 45 वर्षीय बुई क्वोक विन्ह ने कहा कि वह न्हा ट्रांग में अपने 24वीं मंजिल के अपार्टमेंट में सुरक्षित हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर उनके रेस्टोरेंस और दुकानें लगभग एक मीटर पानी के नीचे थीं. उनके कर्मचारियों की हालत तो और भी खराब थी. 

सरकारी मीडिया के अनुसार, बुधवार को मध्य जिया लाई और डाक लाक प्रांतों में नावों का इस्तेमाल कर रहे बचावकर्मियों को ऊंचे पानी में फंसे लोगों की सहायता के लिए छतें तोड़कर अंदर जाना पड़े.  वहीं वियतनाम के पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि रविवार से छह प्रांतों में कम से कम 41 लोग मारे गए हैं, जबकि नौ अन्य की तलाश जारी है.

Latest and Breaking News on NDTV

52,000 से अधिक घरों में बाढ़ आ गई है और लगभग 62,000 लोगों को उनके घरों से निकाला गया. जबकि भूस्खलन के कारण कई प्रमुख सड़कें ब्लॉक रहीं. मंत्रालय ने कहा कि दस लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vietnam, Vietnam Floods, Floods
Get App for Better Experience
Install Now