नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जो राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ. उनके साथ, एनडीए सरकार की नई बनी कैबिनेट में 26 मंत्री शामिल हुए. कैबिनेट में भाजपा के 14, जेडीयू के 8, एलजेपी (रामविलास) के 2, आरएलएम का 1 और हम का 1 मंत्री शामिल है. नई कैबिनेट के सदस्यों में, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बाद दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर उभरे हैं. उन्होंने मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की और दूसरी बार उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं. उनकी पदोन्नति बिहार की भाजपा और एनडीए में उनके बढ़ते कद को दिखाती है. भाजपा के एक और सीनियर नेता विजय कुमार सिन्हा ने भी उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. हालांकि, 9 मंत्री पद अभी भी खाली हैं और मकर संक्रांति के बाद भरे जाने की उम्‍मीद है, लेकिन मंत्रिमंडल की तस्वीर ने बहुत कुछ साफ कर दिया. इसमें शिफ्टिंग की झलक साफ देखी जा सकती है. ये दिख रहा है कि बिहार में बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में है. मंत्रालयों के बंटवारे में भी यह देखने को मिल सकता है.

नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य को देश के सबसे ज़्यादा विकसित राज्यों में शामिल करने का वादा किया. वहीं, जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हमने बिहार के गांवों की तस्वीर बदली है, अब तकदीर बदलने की तैयारी है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए का प्रचंड लहर आया है. वहीं, विपक्ष के लिए यह कहर है. बिहार के लोगों ने लहर और कहर के बीच में जनादेश दिया है. हमारी प्राथमिकताएं तय हैं. हम बेटियों का कन्यादान करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार के अंदर कन्या विवाह मंडप बनाएंगे, वो भी बगैर जमीन लिखवाए और एक रुपये लिए बिना.

Bihar Election News LIVE Updates...