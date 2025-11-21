दिल्ली की सांसे हुईं भारी, कई इलाकों में आज भी 400 पार AQI, जानें कहां कैसे हालात

देश की राजधानी दिल्ली की सांसें ठंड के मौसम में फिर से भारी हो गई हैं. शुक्रवार सुबह राजधानी का औसत AQI 373 दर्ज हुआ, जो लगातार सातवें दिन ‘बेहद खराब' श्रेणी में है. पिछले तीन दिनों का ग्राफ देखें तो हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं. एक तरफ जहां सोमवार के दिन एक्यूआई 351, मंगलवार को 374, बुधवार को 392, और गुरुवार को 391. अब शुक्रवार यानी आज के दिन भी मामूली गिरावट के बावजूद तस्वीर डरावनी है क्योंकि कई इलाकों में हवा ‘गंभीर' स्तर पार कर चुकी है.

कहां सबसे ज्यादा दम घुट रहा है?

CPCB के Sameer ऐप के मुताबिक, दिल्ली के 39 में से 18 स्टेशन ‘गंभीर' श्रेणी में हैं.

इलाका AQI वजीरपुर 442 बवाना 430 रोहिणी 421 आनंद विहार 412 अशोक विहार 412 विवेक विहार 413 डीटीयू 415 आरकेपुरम 406 नरेला 408 नेहरू नगर 406

दिल्ली के वजीरपुर (442), बवाना (430), रोहिणी (421), आनंद विहार (412), अशोक विहार (412), विवेक विहार (413) जैसे इलाकों में AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है. चांदनी चौक, नरेला, नेहरू नगर और आरके पुरम भी 400 के पार हैं. वहीं, लोदी रोड (286), आईएचबीएएस दिलशाद गार्डन (255) जैसे कुछ पॉकेट्स में स्थिति जरूर थोड़ी बेहतर है, लेकिन यह राहत न के बराबर ही है.

क्यों बिगड़ रही है हवा? वाहनों का धुआं

गुरुवार के दिन कुल प्रदूषण में 17.3% योगदान रहा जो कि शुक्रवार के दिन अनुमानित 16.2% रहा. वहीं पराली जलाने से गुरुवार को 2.8% प्रदूषण हुआ जबकि शुक्रवार के दिन इसका योगदान 1.8% होने का अनुमान जताया गया है. पंजाब में 16, हरियाणा में 11 और यूपी में 115 घटनाएं दर्ज हुईं. IMD के अनुसार, शुक्रवार को हल्का कोहरा रहेगा. न्यूनतम तापमान 12°C और अधिकतम 27°C के आसपास रहने का अनुमान है. सर्दी बढ़ने के साथ हवा की गति कम होने से प्रदूषण का असर और गहरा सकता है.

हेल्थ को लेकर बरते सावधानी

बेहद खराब' हवा का मतलब है कि लंबे समय तक एक्सपोजर से सांस की बीमारियां, अस्थमा और आंखों में जलन जैसी समस्याएं और भी बढ़ सकती है. ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह है कि बाहर निकलते समय N95 मास्क पहनें. बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक बाहर जाने से बचाएं. घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें. दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 400 से ऊपर पहुंच चुका है. यह सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि चेतावनी है कि राजधानी की हवा अब सेहत के लिए जहर बन चुकी है.