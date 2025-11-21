नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, सम्राट चौधरी बने राज्य के नए गृह मंत्री

बिहार में नीतीश कुमार सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है. अभी तक गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे सीएम नीतीश ने गृह विभाग अब बीजेपी के हवाले कर दिया है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब राज्य के नए गृह मंत्री होंगे. विजय कुमार सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

जेडीयू ने भी अपने मंत्रियों के विभाग का ऐलान कर दिया है. विजेंद्र यादव को ऊर्जा और वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. इस बार वित्त विभाग बीजेपी के खाते से निकलकर जेडीयू के खाते में गया है. श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, विजय चौधरी को जल संसाधन विभाग दिया गया है. अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री बनाया गया है. जेडीयू कोटे से कुल 8 मंत्री बने हैं.

PTI फोटो.

दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया है. इसके अलावा लोजपा (आर) को गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सौंपा गया है. हम पार्टी को लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. आरएलएम को पंचायती राज विभाग दिया गया है.

नीतीश सरकार में किसे मिला कौन सा विभाग?

भारतीय जनता पार्टी

सम्राट चौधरी गृह विभाग

विजय कुमार सिन्हा भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भू-तत्व विभाग

मंगल पांडेय स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग

दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग

नितिन नबीन पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग

रामकृपाल यादव कृषि विभाग

संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग

अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग, कला- संस्कृति एवं युवा विभाग

सुरेन्द्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग

रमा निषाद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

लक्ष्मण पासवान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, खेल विभाग

प्रमोद चन्द्रवंशी सहकारिता विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

जेडीयू कोटे के मंत्रियों का विभाग

मदन सहनी- समाज कल्याण

अशोक चौधरी- ग्रामीण कार्य

लेसी सिंह- खाद उपभोक्ता

श्रवण कुमार - ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन

विजय चौधरी-जल संसाधन , भवन निर्माण

विजेंद्र यादव - ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग

जमा खान - अल्पसंख्यक

सुनील कुमार- शिक्षा विभाग

LJP (R)

गन्ना उद्योग विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियांत्रण विभाग

HAM

लघु जल संसाधन विभाग

RLM

पंचायती राज विभाग

बिहार चुनाव में बीजेपी ने जीती हैं जेडीयू से ज्यादा सीटें

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि जेडीयू ने 85 सीटें जीतीं. लोजपा (रामविलास) को 19 सीटें मिलीं और अन्य सहयोगी दलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. ज्यादा सीटें जीतने के बाद से ही बीजेपी की नजर गृह विभाग से थी. अंदरखाने ये बात सामने आ रही थी कि बीजेपी गृह विभाग से नीचे मानने वाली नहीं है. आखिरकार गृह विभाग बीजेपी के पाले में आ ही गया. सम्राट चौधरी राज्य के नए गृह मंत्री बनाए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग भी बीजेपी के पाले में आ गया है.