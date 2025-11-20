दिल्ली स्टूडेंट सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, प्रिंसिपल और 3 टीचर सस्पेंड, सरकार ने बनाई जांच कमेटी

Delhi Student Suicide Case: दिल्ली में 16 साल के स्कूली बच्चे के सुसाइड मामले मे बड़ा एक्शन लिया गया है.शौर्य पाटिल नामक 10वीं के छात्र के खुदकुशी मामले में संत कोलम्बस स्कूल की प्रिंसिपल के अलावा तीन और टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया है. जिन शिक्षकों पर यह कार्रवाई हुई है, उस सभी का नाम शौर्य ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था. शौर्य ने इन सभी पर टॉर्चर का आरोप लगाया था. शौर्य की खुदकुशी के बाद उसके पिता प्रदीप पाटिल ने मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है. दूसरी ओर इस घटना के खिलाफ गुरुवार को स्कूल के गेट पर कई छात्र और अभिभावकों ने विरोध-प्रदर्शन भी किया.

प्रिंसिपल सहित 3 टीचर सस्पेंड, शौर्य ने सुसाइट नोट में लिखा था नाम

मामला बढ़ता देख अब स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल अपराजिता पाल के अलावा तीन और टीचर युक्ति माझन, मनु कालरा और जूली वर्गीस को सस्पेंड कर दिया है. शौर्य के पिता ने बताया था, “मेरे बेटे ने जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें युक्ति माझन, प्रिंसिपल अपराजिता पाल, मनु कालरा और जूली वर्गीस के नाम लिखे हैं. उसने लिखा है कि इन्होंने मेरे बच्चे को टॉर्चर किया."

सरकार ने जांच के लिए गठित की कमेटी

अब स्कूल प्रशासन ने इन चारों को सस्पेंड कर दिया है. दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है. समिति 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी. संयुक्त निदेशक हर्षित जैन को 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा अनिल कुमार, पूनम यादव, कपिल कुमार गुप्ता और सरिता देवी जांच समिति की सदस्य हैं.

सांगली में हुआ शौर्य का अंतिम संस्कार

शौर्य पाटिल का अंतिम संस्कार गुरुवार को सांगली के खानापुर तालुका के ढवलेश्वर स्थित श्मशान घाट में किया गया. सांगली के खानापुर तालुका के रहने वाले शौर्य के पिता प्रदीप पाटील सोने-चांदी पिघलाने के व्यवसाय से जुड़े होने के कारण पिछले कई सालों से दिल्ली में बसे हुए हैं.

दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था शौर्य

शौर्य अपने परिवार के साथ दिल्ली के राजीव नगर इलाके में रह रहा था. वह दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में कक्षा दस में पढ़ता था. 18 नवंबर को उसने राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से नीचे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. शौर्य ने अपने डेढ़ पन्ने के सुसाइड नोट में लिखा था कि वह शिक्षकों द्वारा किए गए मानसिक उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर रहा है. आज उसके पैतृक गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया.

