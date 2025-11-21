विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA 2nd Test: ऋषभ पंत बने कप्तान, जानें क्यों गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हो गए कैप्टन शुभमन गिल

ऋषभ पंत शनिवार से शुरू होने जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे. क्योंकि शुभमन गिल चोट से अभी तक उबर नहीं पाए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA 2nd Test: ऋषभ पंत बने कप्तान, जानें क्यों गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हो गए कैप्टन शुभमन गिल
Rishabh Pant

भारतीय कप्तान शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. गिल दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे. उनके स्थान पर ऋषभ पंत शनिवार से शुरू होने जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम की कमान संभालेंगे. शुभमन गिल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हुए थे. अपनी पारी की तीसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद गिल को गर्दन में परेशानी महसूस हुई, जिसके बाद वह रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन वापस लौटे. इसके बाद गिल दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सके.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर गिल के दूसरे टेस्ट से बाहर होने की जानकारी देते हुए लिखा, 'टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, जिन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. उनकी गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में टीम की कप्तानी करेंगे.'

पंत ने शुक्रवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'शुभमन मैच खेलने के लिए बेताब थे. उन्होंने तब भी हिम्मत दिखाई, जब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था. हमने फैसला कर लिया है कि शुभमन की जगह प्लेइंग इलेवन में कौन खेलेगा. जो खिलाड़ी मैच खेलेगा, वह जानता है कि वह खेल रहा है.'

माना जा रहा है कि कप्तान शुभमन गिल को टीम से छुट्टी दी जा सकती है, ताकि वह आगे की रिकवरी के लिए मुंबई में स्पेशलिस्ट से सलाह ले सकें. ऐसे में गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत 30 नवंबर से होगी.

कोलकाता में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट की पहली पारी में साउथ अफ्रीकी टीम 159 रन ही बना सकी थी. इसके जवाब मे टीम इंडिया ने 189 रन बनाकर 30 रन की बढ़त हासिल की.

साउथ अफ्रीकी टीम ने दूसरी पारी में 153 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 124 रन का आसान लक्ष्य दिया, लेकिन मेजबान टीम दूसरी पारी में सिर्फ 93 रन पर ढेर हो गई. साउथ अफ्रीका ने 30 रन से यह मुकाबला अपने नाम किया.

यह भी पढ़ें- Delhi NCR Pollution: क्रिकेट पर प्रदूषण की मार, मुंबई ट्रांसफर हुआ दिल्ली का मैच

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Rishabh Rajendra Pant, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com