ईशान किशन कप्तान, वैभव सूर्यवंशी ओपनर, ऐसी दिख सकती है बिहार की IPL टीम

पिछले दिनों वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बिहार के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपनी खुद की एक क्रिकेट टीम होने की मांग उठाई थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि "बिहार के पास ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और साकिब हुसैन जैसे शानदार खिलाड़ी हैं, इसलिए राज्य की अपनी आईपीएल टीम होनी चाहिए, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह बिहार क्रिकेट और यहां के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद देने को तैयार हैं. अनिल अग्रवाल के इस पोस्ट के कुछ देर बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि वो उनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं.

वहीं, जब से वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल में धमाका कर रहे हैं तब से यह बहस और भी तेज हो गई है कि क्या बिहार की भी आईपीएल टीम होनी चाहिए. ऐसे में जानते हैं कि अगर भविष्य में बिहार की कोई आईपीएल टीम होती है तो उनमें किन-किन खिलाड़ियों की जगह बन सकती है.

1. ईशान किशन (विकेटकीपर-बल्लेबाज)

अगर भविष्य में बिहार को आईपीएल टीम मिलती है, तो विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन इसके लिए सबसे अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं, उनके पास इंटरनेशनल अनुभव है और वे टॉप ऑर्डर में जबरदस्त बल्लेबाजी कर सकते हैं और साथ ही विकेटकीपर के तौर पर भी कमाल है.भारत के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में से एक, ईशान किशन ने तीनों फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और कई IPL सीजन खेले हैं. उनके नाम वनडे में दोहरा शतक भी है, जो उन्हें बिहार के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार्स में से एक बनाता है.

2. वैभव सूर्यवंशी ( ओपनर- बल्लेबाज)

यह युवा खिलाड़ी भारत के सबसे रोमांचक युवा टैलेंट में से एक बनकर उभरा है।. निडर बल्लेबाजी के लिए मशहूर वैभव ने एज-ग्रुप और घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है. वैभव के नाम आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. हाल ही में वैभव ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी डेब्यू कर लिया है.

3. साकिब हुसैन (तेज गेंदबाज)

बिहार के तेज गेंदबाज साकिब ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्हें राज्य के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है.

4. मुकेश कुमार (तेज गेंदबाज)

मुकेश ने सभी फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और खुद को एक भरोसेमंद तेज गेंदबाज के तौर पर स्थापित कर चुके हैं. घरेलू क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें IPL कॉन्ट्रैक्ट और नेशनल टीम में जगह मिली.

5. आकाश दीप (तेज गेंदबाज)

घरेलू क्रिकेट में आकाश दीप का सफर शानदार रहा है. तेज गति से गेंदबाजी करने और लगातार विकेट लेने की उनकी काबिलियत ने उन्हें भारतीय टीम में जगह और IPL में खेलने के मौके दिलाए.

6. अनुकूल रॉय (ऑलराउंडर)

भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे अनुकूल रॉय कई IPL फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं और बिहार के सबसे कामयाब युवा ऑलराउंडरों में से एक हैं.

7. सार्थक रंजन (बल्लेबाज)

सार्थक बिहार के होनहार घरेलू बल्लेबाजों में से एक रहे हैं और उन्होंने राज्य-स्तरीय और घरेलू प्रतियोगिताओं में अहम योगदान दिया है. सार्थक आईपीएल में केकेआर की टीम का हिस्सा हैं और साथ ही दिल्ली प्रीमियर लीग में अपनी बल्लेबाजी से हर सीजन में तहलका मचा रहे हैं.

8. मोहम्मद. इजहार (ऑलराउंडर)

बिहार से एक और शानदार टैलेंट, मो. इजहार ने अपनी ऑलराउंड काबिलियत से प्रभावित किया है और उन्हें भविष्य का खिलाड़ी माना जाता है.

बिहार को IPL टीम क्यों मिलनी चाहिए

ईशान किशन, मुकेश कुमार, आकाश दीप, अनुकूल रॉय और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों की वजह से बिहार की क्रिकेट में पहले से ही एक मजबूत पहचान है. आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी न सिर्फ स्थानीय टैलेंट को एक मंच देगी, बल्कि भारत के सबसे ज्यादा क्रिकेट-प्रेमी इलाकों में से एक में क्रिकेट के इंफ़्रास्ट्रक्चर और फैन एंगेजमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा.