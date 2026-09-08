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रोहित-विराट बनेंगे न्यूजीलैंड में खतरा? कीवी कप्तान मिचेल सेंटर डिटेल से बोले, बताया सबसे बड़ा चैलेंज

टीम इंडिया के लिए साल के आखिर में न्यूजीलैंड दौरा बहुत ही अहम है. और कीवी कप्तान सैंटर ने लेकर बहुत ही अहम बात कही है

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रोहित-विराट बनेंगे न्यूजीलैंड में खतरा? कीवी कप्तान मिचेल सेंटर डिटेल से बोले, बताया सबसे बड़ा चैलेंज
NZ vs IND: रोहित और विराट के लिए न्यूजीलैंड सीरीज बहुत ही अहम है
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टीम इंडिया के लिए न्यूजीलैंड में इस साल न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी जमीं पर पांच वनडे मैचों की सीरीज एक तरह अगले साल मिशन 2027 यानी फिफ्टी-फिफ्टी वर्ल्ड की तैयारियों का काउंट डाउन (उल्टी गिनती) शुरू होने जैसा है. इस सीरीज में निश्चित तौर पर रोहित और विराट सबसे बड़े स्टार होंगे. हाल ही में BCCI ने रोहित को लेकर स्थिति साप कर दी है. करोड़ों भारतीयों को भरोसा है कि  इस बार रोहित और विराट दोनों ही कीवयों के लिए खासा सिरदर्द साबित होंगे. लेकिन न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल सेंटर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है.

 सेंटनर ने कहा, 'यह एक बड़ी चुनौती होने जा रही है. वे अभी भी बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, जैसा कि हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं. वे वनडे खेल के उस्ताद खिलाड़ी हैं उन्होंने अतीत में न्यूजीलैंड की कुछ पिचों को काफी पसंद किया है. उम्मीद है, इस बार ऐसा नहीं होगा.' सेंटर ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य भारत के खिलाफ सीरीज जीतना है.  सेंटनर बोले 'पहले चीजें पहले आती हैं. आप अपने घर में भारत के खिलाफ सीरीज जीतना चाहते हैं, जो एक शानदार बात होगी. इसके बाद यह देखना होगा कि अगले साल अक्टूबर तक टीम का संयोजन कैसा दिखता है.'

'भारतीय युवाओं के लिए यह बड़ा चैलेंज होगा'

साल 2024 में जब भारत को उसकी जमीं पर 3-0 से हराया था, तो यह भारतीय क्रिकेट पर एक बड़ा प्रहार था  इस नतीजे ने भारत के अपने घर में 12 साल और 18 सीरीजों से चले आ रहे अजेय टेस्ट रिकॉर्ड को खत्म कर दिया था.  भारतीय टेस्ट टीम में हो रहे बदलावों के बीच, सेंटनर का मानना है कि न्यूजीलैंड में दो टेस्ट मैचों की यह सीरीज कुछ नए खिलाड़ियों के लिए कठिन साबित हो सकती है.  पुणे में दूसरे टेस्ट में 7/53 और 6/104 विकेट लेकर सीरीज में जीत पक्की करने वाले सेंटनर ने उस दौरे को याद करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि परिस्थितियों के साथ जल्दी तालमेल बिठाना जरूरी है. एक नए कलेवर वाली भारतीय टीम के लिए,शायद यह पहली बार होगा जब कुछ खिलाड़ी न्यूजीलैंड में लाल गेंद (क्रिकेट) खेल रहे होंगे. यहां जहां की पिचें उनके लिए थोड़ी अलग होंगी.वे गेंद को उनके घर की तुलना में थोड़ा ज्यादा हरकत (मूवमेंट) कराएंगे.'

भारत की 'बेहद संतुलित' टीम

हालांकि, सेंटनर को लगता है कि भारत की मौजूदा टेस्ट टीम मजबूत और संतुलित है. उन्होंने टीम को "हर तरह से संतुलित" बताया और कहा कि यह "अच्छी तरह से तैयार हो रही है."  सेंटनर ने कहा, 'यदि आप उनकी टीम को देखें, तो यह एक बहुत ही संतुलित टीम है.

आप जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी आक्रमण में वापस लाते हैं, आपके पास मोहम्मद सिराज हैं, उछाल के साथ प्रसिद्ध कृष्णा हैं. आपके पास स्पिन गेंदबाजी के लिए रवींद्र जडेजा और मानव सुथार हैं. आपके पास संभवतः एक चौथा तेज गेंदबाज भी है. यह बहुत अच्छी तरह से आकार ले रही है. मुझे लगता है कि यह एक शानदार सीरीज होने जा रही है. पारंपरिक रूप से, वर्ष के उस समय न्यूजीलैंड में पिचें थोड़ी बहुत मदद कर सकती हैं.'

केवल दो टेस्ट ही क्यों?

जब सेंटनर से पूछा गया कि भारत-न्यूजीलैंड सीरीज में केवल दो टेस्ट मैच ही क्यों हैं, तो उन्होंने न्यूजीलैंड के छोटे टेस्ट सीरीज खेलने के इतिहास और वित्तीय कारकों की ओर इशारा किया. न्यूजीलैंड कप्तान ने कहा,  'लंबे समय से न्यूजीलैंड दो मैचों की सीरीज खेलता आया है. इसमें जाहिर तौर पर पैसों का पहलू भी शामिल है. मुझे पता है कि टेस्ट क्रिकेट खेलने में काफी खर्चा आता है. समय का भी मामला है. सफेद गेंद का क्रिकेट न्यूजीलैंड में भीड़ लाता है. इससे पैसा आता है. इसीलिए मुझे लगता है कि यह 10 (सीमित ओवर) और 2 (टेस्ट) का बंटवारा है.' हालांकि, सेंटनर ने कहा कि भारत के खिलाफ खेलना, भले ही वह केवल दो टेस्ट मैचों की सीरीज ही क्यों न हो, न्यूजीलैंड के लिए हमेशा एक बड़ा अवसर होता है.

F & Q= Frequently Asked Questions

प्र 1: भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा कब शुरू होगा और यह कब तक चलेगा?

उत्तर: भारतीय क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 1 दिसंबर 2026 तक चलेगा. लगभग 40 दिनों के इस लंबे दौरे पर कुल 12 मुकाबले खेले जाएंगे/

प्र 2: इस दौरे में कितने मैच और कौन-कौन से फॉर्मेट खेले जाएंगे?

उत्तर: इस दौरे पर तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेली जाएगी: 5 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच (22 अक्टूबर से 1 नवंबर) 5 एकदिवसीय (ODI) मैच (4 नवंबर से 15 नवंबर) 2 टेस्ट मैच (19 नवंबर से 1 दिसंबर)

प्र 3: टेस्ट मैच किन स्टेडियमों में आयोजित किए जाएंगे?

उत्तर: सीरीज के दो टेस्ट मैच निम्नलिखित वेन्यू पर खेले जाएंगे:

  • पहला टेस्ट: 19-23 नवंबर 2026, बेसिन रिजर्व (वेलिंगटन)

  • दूसरा टेस्ट: 27 नवंबर - 1 दिसंबर 2026, हैगले ओवल (क्राइस्टचर्च)

प्र 4: भारत में इन मैचों का समय  क्या रहेगा?

उत्तर: न्यूजीलैंड के समय क्षेत्र (Timezone) के अनुसार भारत में मुकाबले सुबह और दोपहर की शुरुआत में प्रसारित होंगे:

  • T20I मैच: भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से

  • ODI मैच: भारतीय समयानुसार सुबह 07:30 बजे से

  • टेस्ट मैच: भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 03:30 बजे से

प्र 5: क्या इस दौरे पर भारत 'A' टीम का भी कोई शेड्यूल है?

उत्तर: हां, सीनियर टेस्ट सीरीज से ठीक पहले भारत 'A' टीम न्यूजीलैंड 'A' के खिलाफ 3 चार-दिवसीय प्रथम श्रेणी मैच खेलेगी, ताकि खिलाड़ियों को स्थानीय परिस्थितियों में ढलने का मौका मिल सके.

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