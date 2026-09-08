Mirzapur The Movie Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर कालीन भैया का भौकाल, 4 दिन में कमाए 100 करोड़

Mirzapur The Movie box office collection day 4: मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. फिल्म की यह शानदार सक्सेस इस बात का सबूत है कि शो और उसके किरदारों ने पिछले कुछ सालों में कितनी पॉपुलैरिटी हासिल की है. जबरदस्त ओपनिंग और मजबूत वीकेंड के बाद फिल्म ने सोमवार (7 सितंबर) का अहम टेस्ट पास किया और 100 करोड़ का बड़ा माइलस्टोन भी पार कर लिया. बिना किसी बड़े सुपरस्टार के इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआं उठा दिया है.

रिलीज से पहले ज्यादातर ट्रेड एक्सपर्ट्स ने फिल्म की ओपनिंग 18-20 करोड़ रुपये रहने का अंदाजा लगाया था. लेकिन मिर्जापुर ने उन उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए पहले दिन 25.75 करोड़ की कमाई की. यह कलेक्शन 'सैयारा' (22 करोड़) और 'आवारापन 2' (21.50 करोड़) जैसी हिट फिल्मों से भी ज्यादा रहा.

शनिवार (5 सितंबर) को भी मिर्जापुर द मूवी का दबदबा कायम रहा और इसने 32 करोड़ कमाए. रविवार का दिन भी जबरदस्त रहा, जब फिल्म ने 36 करोड़ की कमाई की. सोमवार को मिर्जापुर द मूवी की कमाई में थोड़ी गिरावट देखी गई जो कि एक वर्किंग डे होने के कारण लाजमी थी लेकिन फिर भी फिल्म ने अपनी पोजीशन मजबूत बनाए रखी और 15.50 करोड़ कमाए. सोमवार के हिसाब से यह एक बड़ा आंकड़ा है. इसका मतलब है कि मिर्जापुर द मूवी ने भारत में ऑफीशियली 100 करोड़ नेट का आंकड़ा पार कर लिया है! इसकी कुल कमाई 109.25 करोड़ हो गई है. मिर्जापुर: द मूवी हिंदी और तेलुगु डब वर्शन में रिलीज हुई थी. कमाई का ज्यादातर हिस्सा ओरिजिनल हिंदी वर्शन से आया है.

मिर्जापुर द मूवी

अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले आई मिर्जापुर: द मूवी को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म को कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी ने को-प्रोड्यूस किया है. अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु के अलावा, फिल्म में जीतेंद्र कुमार भी हैं जो विक्रांत मैसी की जगह बबलू पंडित का किरदार निभा रहे हैं. रवि किशन एक नए चेहरे के तौर पर नजर आएंगे, जबकि अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौड़ और श्वेता त्रिपाठी शो वाले अपने किरदारों में ही वापसी करेंगे.

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यह फिल्म मिर्जापुर की गद्दी के लिए होने वाली लड़ाई पर बेस्ड है इसमें नए दावेदार भी मैदान में उतरते हैं. फिल्म मिर्जापुर की उस अराजक दुनिया को फिर से दिखाती है, जहां गोलियों की बौछार, धोखे और खूनी दुश्मनी के बीच सत्ता की लड़ाई जारी रहती है. फिल्म की कहानी 2018 पर आधारित है और यह शो के पहले सीजन के एक अनकहे चैप्टर की तरफ इशारा करती है.

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