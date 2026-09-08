Aaj Ka Rashifal 8 September 2026 : नौकरी, पैसा, कारोबार और रिश्तों में कैसा रहेगा आज का दिन? जानें सभी 12 राशियों का हाल

आज चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जिसका असर सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग दिखाई देगा. किसी के लिए नौकरी-कारोबार में नए मौके बनेंगे तो किसी को धन, रिश्तों या परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा. वहीं कुछ राशियों के लिए खर्च और तनाव संभालना जरूरी रहेगा. ऐसे में दिन की शुरुआत सही सोच और समझदारी से करना फायदेमंद होगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और किन उपायों से दिन को बेहतर बनाया जा सकता है.

मेष राशि

आज मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में रहेंगे. कर्क राशि में स्थित चंद्रमा मन, घरेलू वातावरण, सुख-सुविधाओं और संपत्ति जैसे विषयों को प्रमुखता देंगे. इसलिए आज बाहरी उपलब्धियों की तुलना में भीतर की स्थिरता बनाए रखना अधिक जरूरी होगा. 8 सितंबर को चंद्रमा कर्क राशि में रहने की पुष्टि पंचांग स्रोतों में भी होती है. दिन की शुरुआत घर से संबंधित किसी जिम्मेदारी के साथ हो सकती है. फर्नीचर बदलने, सफाई, मरम्मत या किसी घरेलू वस्तु की आवश्यकता महसूस हो सकती है. यदि घर में पहले से कोई असहमति चल रही है तो आज आपकी प्रतिक्रिया परिस्थिति को बेहतर या खराब दोनों कर सकती है. छोटी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने से बचें. चौथे भाव का चंद्रमा आपको अपने निजी जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है. किसी व्यक्ति का सामान्य व्यवहार भी आपको अपेक्षा से अधिक प्रभावित कर सकता है. इसलिए हर बात को अपने पक्ष या विपक्ष में मापने की आदत से बचें. भावनात्मक स्थिति में लिया गया फैसला बाद में बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है. संपत्ति, वाहन अथवा घर बदलने से संबंधित कोई विचार चल रहा है तो आज जानकारी जुटाने का दिन रखें, अंतिम निर्णय का नहीं.

उपाय: सुबह शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करके ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: हल्का क्रीम.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए आज चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित रहेंगे. यह स्थिति साहस, प्रयास, संचार, छोटे भाई-बहन, कौशल और स्वयं पहल करके काम करने की प्रवृत्ति को सक्रिय करती है. इसलिए आज परिस्थितियों के इंतजार में बैठने के बजाय अपनी ओर से कदम उठाना ज्यादा फलदायी हो सकता है. कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर 8 सितंबर को पूरे दिन बना रहने की पुष्टि उपलब्ध पंचांग विवरणों में है. सुबह किसी ऐसे काम की शुरुआत हो सकती है जिसे पूरा करने के लिए लंबे समय से सही अवसर नहीं मिल रहा था. आपकी बात रखने का तरीका प्रभावशाली रहेगा और किसी जरूरी व्यक्ति से संपर्क करके रास्ता बनाया जा सकता है. हालांकि अत्यधिक आत्मविश्वास में किसी को चुनौती देना आपके लिए उल्टा पड़ सकता है. लेखन, मीडिया, बिक्री, प्रशिक्षण, मार्केटिंग या बातचीत से जुड़े कामों में सक्रियता दिखाई देगी. यदि व्यवसाय में ग्राहक तक स्वयं पहुंचने की जरूरत है तो आज पहल करना बेहतर परिणाम दे सकता है. नौकरी में अपनी उपलब्धि बताने का अवसर मिले तो संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण तरीके से बात रखें; स्वयं की प्रशंसा जरूरत से ज्यादा करना उचित नहीं होगा. तीसरे भाव का चंद्रमा छोटी दूरी की यात्रा या अचानक किसी स्थान पर जाने का अवसर दे सकता है. यात्रा उपयोगी हो सकती है, लेकिन समय का अनुमान लगाते हुए अतिरिक्त अंतर रखें. जल्दबाजी में वाहन चलाने या फोन देखते हुए सड़क पार करने जैसी लापरवाही बिल्कुल न करें.

उपाय: सुबह ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करके हनुमानजी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को हरे मूंग और गुड़ का भोजन कराएं.

शुभ रंग: हल्का नीला.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे. इसलिए आज का मुख्य फोकस धन, बचत, वाणी और उन फैसलों पर रहेगा जिनका असर आपकी आर्थिक सुरक्षा पर पड़ सकता है. पिछले दिन की तुलना में आपका ध्यान बाहरी गतिविधियों से हटकर संसाधनों को संभालने और अपनी बात को सोच-समझकर रखने पर अधिक रहेगा. सुबह किसी भुगतान, बैंकिंग कार्य या पुराने आर्थिक हिसाब को व्यवस्थित करने का अवसर मिल सकता है. यदि कई दिनों से बजट पर ध्यान नहीं दिया है तो आज खर्चों को श्रेणियों में बांटना उपयोगी रहेगा. पैसा आने की संभावना से अधिक महत्वपूर्ण यह रहेगा कि उपलब्ध धन का उपयोग किस तरह किया जाता है. अचानक मिलने वाली सुविधा या ऑफर देखकर खरीदारी करने से पहले उसकी वास्तविक जरूरत पर विचार करें. दूसरे भाव का चंद्रमा वाणी को प्रभावशाली बना सकता है, लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव के कारण शब्द कभी-कभी अपेक्षा से तीखे निकल सकते हैं. परिवार में किसी सदस्य की बात आपको पसंद न आए तो तुरंत उत्तर देने के बजाय कुछ समय लें. विशेष रूप से पैसों से जुड़ी चर्चा को व्यक्तिगत शिकायत में बदलने से बचना होगा. व्यवसाय करने वालों के लिए ग्राहक से भुगतान की बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है.

उपाय: भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करते हुए ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग, पालक या हरी सब्जियों का दान करें.

शुभ रंग: पत्तों जैसा हरा.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, इसलिए दिन की घटनाओं से अधिक आपकी मानसिक स्थिति और प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण रहेंगी. चंद्रमा के अपनी राशि में होने से संवेदनशीलता बढ़ सकती है और छोटी घटनाएं भी आपको गहराई से प्रभावित कर सकती हैं. आज किसी दूसरे के अनुसार अपनी दिशा तय करने के बजाय यह समझना जरूरी होगा कि वास्तव में आपकी प्राथमिकता क्या है. सुबह किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने की इच्छा हो सकती है. आपके भीतर अपने तरीके से निर्णय लेने का आग्रह रहेगा. यह आत्मनिर्भरता उपयोगी है, लेकिन हर सुझाव को अस्वीकार करना उचित नहीं होगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की बात में उपयोगी संकेत मिल सकता है, इसलिए अपनी राय के साथ दूसरे दृष्टिकोण के लिए भी जगह रखें. व्यक्तिगत छवि और व्यवहार आज चर्चा में रह सकते हैं. किसी बैठक, मुलाकात या महत्वपूर्ण बातचीत में आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी. फिर भी मन की स्थिति बदलने पर निर्णय बदलने की आदत परेशानी पैदा कर सकती है. धन के मामले में आज भावनात्मक खर्च की संभावना है. घर या अपने आराम के लिए कोई वस्तु खरीदने का मन बन सकता है. खरीदारी करने से पहले 24 घंटे प्रतीक्षा करना बेहतर रहेगा, विशेषकर यदि वह वस्तु आवश्यक नहीं है.

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ॐ सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: चांदी जैसा सफेद.

सिंह राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेंगे. यह स्थिति बाहरी उपलब्धियों की बजाय पर्दे के पीछे चल रहे काम, खर्च, विश्राम और मानसिक बोझ को समझने का संकेत देती है. आज हर काम को सामने लाकर करने के बजाय कुछ जिम्मेदारियां शांत तरीके से पूरी करना अधिक उपयोगी रहेगा. सुबह से ही किसी पुराने विषय को लेकर मन में विचार चलते रह सकते हैं. कोई ऐसी बात जिसे आप भूल चुके थे, अचानक याद आ सकती है. इसका अर्थ यह नहीं कि उस मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए. पुराने अनुभवों को वर्तमान परिस्थितियों से अलग रखकर देखना जरूरी होगा. भावनात्मक प्रतिक्रिया आपके लिए अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है. खर्चों पर विशेष नजर रखें. घर, यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी अथवा किसी निजी सुविधा पर अचानक राशि निकल सकती है. छोटे भुगतान मिलकर बड़ा खर्च बना सकते हैं, इसलिए आज खर्च लिखकर चलना लाभदायक रहेगा. यदि शरीर सुस्ती का संकेत दे तो कैफीन बढ़ाने के बजाय आराम और पानी को प्राथमिकता दें.

उपाय: प्रातः सूर्य को जल अर्पित करते समय ॐ आदित्याय नमः का 11 बार जाप करें. शाम को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं.

शुभ रंग: गहरा नारंगी

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कन्या राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में रहेंगे. यह स्थिति लाभ, संपर्क, इच्छाओं और उन योजनाओं पर ध्यान दिलाएगी जिनका परिणाम आगे चलकर मिल सकता है. आज आपकी प्रगति किसी एक बड़े अवसर से अधिक सही व्यक्ति और सही समय से जुड़ी हो सकती है. किसी परिचित से ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे आपके किसी काम का रास्ता आसान हो. पुराने संपर्क को दोबारा सक्रिय करना उपयोगी रहेगा. हालांकि हर मिलने वाले व्यक्ति को अपनी भविष्य की योजना बताने की आवश्यकता नहीं है. कुछ योजनाएं परिणाम आने तक निजी रखना ज्यादा सुरक्षित रहेगा. आर्थिक मामलों में किसी पुराने भुगतान, कमीशन या बकाया राशि से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है. लाभ की संभावना बने तो भी उसे निश्चित आय मानकर तुरंत नया खर्च न करें. धन आने और धन हाथ में रहने के बीच अंतर समझना आज जरूरी होगा. व्यवसाय में ग्राहक या सहयोगी की ओर से नई मांग सामने आ सकती है. शाम को किसी समूह या परिचित के साथ बातचीत से भविष्य की दिशा पर नया विचार मिल सकता है. फिर भी केवल उत्साह में योजना बदलने के बजाय उसे कुछ दिन परखें. शरीर में थकान महसूस हो तो सामाजिक कार्यक्रम कम कर देना बेहतर होगा.

उपाय: गणेशजी के सामने 11 दूर्वा अर्पित कर ॐ एकदन्ताय नमः का जाप करें.

शुभ रंग: हल्का जैतूनी.

तुला राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से दसवें भाव में रहेंगे. आज आपकी पहचान, काम करने की शैली और जिम्मेदारियों को निभाने का तरीका विशेष रूप से सामने आ सकता है. दिन का प्रभाव यह संकेत देता है कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं होगा; यह भी महत्वपूर्ण रहेगा कि आपके काम का परिणाम दूसरों तक किस रूप में पहुंच रहा है. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है. वरिष्ठ व्यक्ति आपकी कार्यशैली पर ध्यान दे सकते हैं या किसी ऐसे काम की समीक्षा हो सकती है जिसे आपने पहले पूरा किया है. यदि कोई कमी दिखाई दे तो उसे छिपाने के बजाय तुरंत सुधारना बेहतर रहेगा. अपनी बात साबित करने के लिए बहस करने से आपकी स्थिति मजबूत नहीं होगी. व्यापार में ग्राहकों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. किसी पुराने ग्राहक की शिकायत को टालने के बजाय समाधान देना अधिक लाभदायक रहेगा. कारोबार में प्रतिष्ठा बनाए रखना इस समय तत्काल लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है. किसी करीबी व्यक्ति को यह महसूस न होने दें कि आपकी व्यस्तता का अर्थ उपेक्षा है. लंबी बातचीत के बजाय थोड़े समय का सच्चा संवाद भी पर्याप्त रहेगा. शारीरिक स्तर पर लगातार बैठकर काम करने से पीठ या गर्दन में खिंचाव हो सकता है. काम के बीच छोटे ब्रेक लेना लाभदायक रहेगा. दिन खत्म होने के बाद काम से मानसिक दूरी बनाना भी जरूरी है.

उपाय: सुबह मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जाप करें. किसी महिला सफाईकर्मी या श्रमिक को अपनी क्षमता के अनुसार उपयोगी वस्तु भेंट करें.

शुभ रंग: गुलाबी-सफेद.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे. यह स्थिति सोच के पुराने ढांचे से बाहर निकलने, किसी विषय की गहराई समझने और भविष्य की दिशा पर विचार करने का अवसर दे सकती है. आज आपका ध्यान रोजमर्रा की भागदौड़ से हटकर उस काम पर जा सकता है जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है. किसी वरिष्ठ, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से हुई बातचीत आपके विचार बदल सकती है. सलाह उपयोगी हो सकती है, लेकिन उसे ज्यों का त्यों अपनाने के बजाय अपनी परिस्थिति से जोड़कर देखें. दूसरों का अनुभव दिशा दे सकता है, निर्णय आपकी वास्तविक जरूरत के अनुसार ही होना चाहिए. अध्ययन, प्रशिक्षण या किसी नए कौशल से जुड़ा विषय सामने आ सकता है. यदि लंबे समय से कोई विषय सीखने का विचार है तो आज उसके लिए समय निर्धारित करना अच्छा रहेगा. केवल जानकारी इकट्ठी करते रहने के बजाय सीखी हुई बात को व्यवहार में उतारने की कोशिश करें. अपनी बात मनवाने की कोशिश करने के बजाय कारण समझना संबंधों को सहज रखेगा.

आज स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक थकान पर ध्यान देना जरूरी है. बहुत अधिक जानकारी और लगातार सोच-विचार आपको बेचैन कर सकता है. शाम को कुछ समय बिना फोन के बिताना उपयोगी रहेगा.

उपाय: सुबह पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: हल्दी पीला.

धनु राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से आठवें भाव में रहेंगे. यह स्थिति दिन को थोड़ा गहराई वाला बना सकती है. सामान्य कामों के बीच अचानक कोई ऐसा विषय सामने आ सकता है जिसे टालना आसान नहीं होगा. आर्थिक गोपनीयता, साझा संसाधन, पुराने निर्णय और मानसिक उलझनों को संभालने में जल्दबाजी के बजाय सूझबूझ अधिक काम आएगी. आज किसी पुराने भुगतान, बैंक संबंधी कार्य, बीमा, कर या संपत्ति के कागज पर ध्यान देना पड़ सकता है. यदि कोई दस्तावेज काफी समय से रखा हुआ है तो उसकी शर्तें दोबारा पढ़ें. केवल भरोसे के आधार पर हस्ताक्षर करने से बचना जरूरी होगा. किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर आर्थिक जिम्मेदारी लेने की स्थिति बने तो पहले अपनी सीमा तय करें. व्यापार में अचानक कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे पहले बनाई गई योजना बदलनी पड़े. इसे नुकसान समझने के बजाय स्थिति के अनुसार रणनीति बदलने का अवसर मानें. साझेदारी में काम करने वालों को हिसाब-किताब स्पष्ट रखना चाहिए. ज्योतिष, आध्यात्मिक अध्ययन या किसी गहन विषय पर पढ़ना मन को एकाग्र कर सकता है, लेकिन डर पैदा करने वाली जानकारी से दूरी रखें. शारीरिक रूप से तनाव का असर नींद पर पड़ सकता है. सोने से पहले लगातार समस्या पर विचार करने के बजाय मन को शांत करने की कोशिश करें.

उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए ॐ त्र्यम्बकं यजामहे... महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करें.

शुभ रंग: धानी हरा.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आज चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से सातवें भाव में रहेंगे. इसलिए आज आपका ध्यान दूसरों के साथ तालमेल, साझेदारी और महत्वपूर्ण बातचीत पर रहेगा. अकेले निर्णय लेने की तुलना में सामने वाले की स्थिति समझना जरूरी होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अपनी शर्तों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए. व्यवसाय में ग्राहक या सहयोगी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. किसी नए समझौते की संभावना बने तो उत्साह में तुरंत हामी न भरें. भुगतान, समयसीमा और जिम्मेदारियों की स्पष्टता पहले सुनिश्चित करें. किसी साझेदार की बात आकर्षक लगे, फिर भी उसके व्यावहारिक पक्ष की जांच आवश्यक होगी. नौकरी में किसी वरिष्ठ या सहकर्मी के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है. आपकी बात सही होने पर भी उसे किस अंदाज में रखा जाता है, यह परिणाम बदल सकता है. कठोर शब्दों के बजाय तर्क और तथ्य का सहारा लें. किसी व्यक्ति की कार्यशैली आपको पसंद न आए तो सीधे टकराव से बचना अधिक समझदारी होगी. व्यक्तिगत संबंधों में सामने वाले की अपेक्षाएं आज बढ़ी हुई महसूस हो सकती हैं. यदि कोई करीबी आपकी व्यस्तता को लेकर नाराज हो तो तुरंत अपना बचाव करने के बजाय उसकी बात सुनें. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव का असर पाचन या नींद पर पड़ सकता है. काम खत्म होने के बाद थोड़ी देर शांत वातावरण में रहना उपयोगी होगा. शाम की बातचीत को विवाद में बदलने से बचें.

उपाय: शिव-पार्वती की पूजा कर ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः का 108 बार जाप करें. किसी दंपती को अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल या भोजन भेंट करें.

शुभ रंग: क्रीम और हल्का नीला.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे. इसलिए आज का दिन उन कामों को व्यवस्थित करने का है जो लंबे समय से छोटे-छोटे हिस्सों में बंटे हुए थे. प्रतिस्पर्धा, कर्ज, दिनचर्या, जिम्मेदारियां और काम के दबाव से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. परिस्थितियां आपको अनुशासन अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी, लेकिन हर समस्या को तुरंत खत्म करने की कोशिश थकान बढ़ा सकती है. कार्यक्षेत्र में किसी पुराने लंबित काम को पूरा करने का दबाव बन सकता है. यदि किसी सहकर्मी की गलती आपके सामने आए तो उसे सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाने के बजाय सीधे समाधान निकालना बेहतर होगा. प्रतियोगिता की स्थिति में आपका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है, बशर्ते आप दूसरों की गतिविधियों पर नजर रखने के बजाय अपनी रणनीति पर ध्यान दें. व्यापार में बकाया भुगतान वसूलने या हिसाब साफ करने का अवसर मिल सकता है. ग्राहकों के साथ बातचीत में स्पष्ट शर्तें रखें. उधार पर माल या सेवा देने से पहले भुगतान की समयसीमा निश्चित करना जरूरी होगा. निजी जीवन में छोटी बातों को लेकर आलोचना करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. किसी करीबी की आदत आपको परेशान करे तो हर गलती गिनाने के बजाय केवल जरूरी बात पर चर्चा करें.

उपाय: सुबह हनुमानजी को चमेली का तेल अर्पित कर ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को जौ, चना या आटा दान करें.

शुभ रंग: नीला-हरा.



मीन राशि

आज चंद्रमा मीन राशि से पांचवें भाव में रहेंगे. यह स्थिति बुद्धि, रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेमभाव और भविष्य को लेकर बनाई जाने वाली योजनाओं को सक्रिय कर सकती है. आज विचारों की गति तेज रहेगी और किसी साधारण विषय में भी नया समाधान दिखाई दे सकता है. लेकिन कल्पना और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अपने काम को नया रूप देने का अवसर है. कोई पुराना विचार अचानक उपयोगी लग सकता है. लेखन, कला, डिजाइन, शिक्षण या सलाह से जुड़े कार्यों में मन लगेगा. हालांकि कई योजनाएं एक साथ शुरू करने के बजाय जिस विचार में वास्तविक संभावना दिखे, उसी को आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में समझ विकसित करने का समय है. केवल याद करने की बजाय विषय को समझकर पढ़ेंगे तो लाभ अधिक होगा. परीक्षा या प्रतियोगिता को लेकर अत्यधिक चिंता एकाग्रता घटा सकती है. अपनी तुलना लगातार दूसरों से करने के बजाय अपनी तैयारी की कमियों पर ध्यान दें. मन को शांत रखने के लिए शाम का समय हल्की गतिविधि में बिताना अच्छा रहेगा. लगातार भविष्य के बारे में सोचते रहने से नींद प्रभावित हो सकती है.

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करके ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: हल्का पीला

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