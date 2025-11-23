विज्ञापन
Who Is Isabella Grace? कौन हैं सैम करन की होने वाली दुल्हनियां इसाबेल ग्रेस? एक्ट्रेस की ये ग्लैमरस तस्वीरें उड़ा देंगी होश

Who Is Isabella Grace? इसाबेल ग्रेस का मनोरंजन जगत से पुराना नाता है. वह एक थिएटर आर्टिस्ट और अभिनेत्री हैं.

Sam Curran and Isabella Grace
  • इंग्लैंड क्रिकेटर सैम करन ने इसाबेल ग्रेस को अपनी जीवनसंगिनी के रूप में चुना है और हाल ही में सगाई की है
  • इसाबेल ग्रेस एक थिएटर आर्टिस्ट और अभिनेत्री हैं, जिनका जन्म 13 मई 1998 को ब्रिस्टल में हुआ था.
  • सैम करन और इसाबेल की पहली मुलाकात 2018 में हुई थी, और वे धीरे-धीरे करीब आए थे
Who Is Isabella Grace? इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर सैम करन मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनका ऑलराउंड खेल खूद उनका परिचय देता है. 27 वर्षीय इंग्लिश खिलाड़ी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करते अपने चाहने वालों को खुश कर दिया है. करन ने इसाबेल ग्रेस को अपने पार्टनर के रूप में चुना है. जिसके बाद से हर कोई ग्रेस के बारे में जानने को उत्सुक है. अगर आप भी करन की होने वाली दुल्हनियां के बारे में जानना चाहते हैं तो उनसे जुड़ी कुछ जानकारी हम आप तक लेकर आए हैं-

कौन हैं इसाबेल ग्रेस?

करन की होने वाली पत्नी इसाबेल ग्रेस का मनोरंजन जगत से पुराना नाता है. वह एक थिएटर आर्टिस्ट और अभिनेत्री हैंं. इसाबेल का जन्म 13 मई साल 1998 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुआ था. उनकी दो बहने हैं. जिनका नाम एमिली और एलेक्जेंड्रा हैं. मिली जानकारी के मुताबिक इसाबेल इंग्लैंड के एक्सेटर और कॉर्नवाल में स्थित एक्सेटर विश्वविद्यालय से म्यूजिकल थिएटर से ग्रेजुएट हैं.

Photo Credit: isabellagrace_sw/instagram

यही नहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसाबेल का क्रिएटिव और फैशन वर्क के प्रति भी झुकाव रहा है. वह वॉटर स्कीइंग और स्विमिंग का शौक रखती हैं. इंस्टाग्राम पर इसाबेल को पसंद करने वालों की एक लंबी लिस्ट है. यहां उन्हें 40.9K लोग फॉलो करते हैं.

कैसे एक दूसरे से मिले इसाबेल और करन?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसाबेल और करन की पहली मुलाकात साल 2018 में हुई थी. इसके बाद धीरे-धीरे इनके बीच नजदीकियां दिन प्रतिदिन बढ़ती गई. एक समय ऐसा आया कि इसाबेल, करन के साथ उनके दौरों पर भी साथ जाने लगीं.

साल 2019 में आईपीएल के दौरान उन्हें करन के साथ भारत दौरे पर भी देखा गया था. इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के साथ उनकी काफी तस्वीरें देखी जा सकती हैं. क्यूट कपल्स ने एक लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार अब सगाई कर ली है.

