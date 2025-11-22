IND vs SA ODI Series: शुभमन गिल वनडे सीरीज से बाहर, कप्तानी की रेस में ये दो नाम सबसे आगे- रिपोर्ट

Shubman Gill Set to Miss ODI Series vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में चोटिल हुए शुभमन गिल मेहमान टीम के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से भी बाहर रहेंगे. भारत और दक्षिण अफ्रीका शानिवार से गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा टेस्ट खेल रहे हैं और कप्तान गिल गर्दन की चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर हैं. वनडे में उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी चोटिल होने के चलते बाहर हैं. ऐसे में अफ्रीकी टीम के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई कौन करेगा? इसको लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की आगामी वनडे सीरीज से भी बाहर रहेंगे. बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया कि ऐसे में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल के नाम पर कप्तानी के लिए विचार किया जा सकता है.

बीसीसीआई के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार गिल की चोट सिर्फ गर्दन की ऐंठन नहीं है. उन्हें आराम की जरूरत होगी और भारतीय टीम प्रबंधन उनकी वापसी के लिये हड़बड़ी नहीं करेगा. गिल को कोलकाता में पहले टेस्ट में बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में ऐंठन का सामना करना पड़ा था. वह चोट के कारण गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेल सके हैं. वह इस समय मुंबई में हैं जहां उनके एमआरआई समेत बाकी टेस्ट हो रहे हैं.

सूत्र ने कहा,"यह देखने के लिये टेस्ट किये जा रहे हैं कि मांसपेशी में चोट है या टिश्यू में चोट लगी है. अभी तक तो चयनकर्ताओं को उम्मीद है कि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 खेल सकेंगे." कप्तानी के लिए ऋषभ पंत प्रबल दावेदार हैं, जो दूसरे टेस्ट में भी कप्तानी कर रहे हैं. पिछले एक साल में हालांकि उन्होंने एक ही वनडे खेला है.

रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज कर सकते हैं. अभिषेक शर्मा रिजर्व सलामी बल्लेबाज हो सकते हैं. हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे. जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है. वहीं चोट से जूझ रहे हार्दिक पंड्या अगले साल विश्व कप तक सिर्फ टी20 खेलेंगे. कुलदीप यादव निजी कारणों से ब्रेक ले सकते हैं. ऐसे में स्पिन का दारोमदार अक्षर पटेल, वरूण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर पर होगा.

