बाबरी मस्जिद पर अब क्यों बवाल? कौन हैं हुमायूं कबीर, जिनके एक ऐलान से मच गया घमासान

बाबरी मस्जिद को लेकर इतिहास में बहुत कुछ हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैटर समाप्त हो चुका है. मगर कुछ लोग इस पर अपनी राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश में आज भी लगे हुए हैं. ऐसे ही एक शख्स हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक हुमायूं कबीर. उनके ऐलान के बाद राजनीतिक घमासान मचा है. हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे. बाबरी मस्जिद के निर्माण को तीन साल में पूरा कर लिया जाएगा. इस ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के साथ-साथ हिंदू संगठन और ज्यादातर मुस्लिम भी टीएमसी पर हमलावर हैं.

पढ़िए अब तक क्या बयान आए