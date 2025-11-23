विज्ञापन
विशेष लिंक

ऋषभ पंत ने रच दिया इतिहास, महारिकॉर्ड के लिए धोनी के बाद अब उनका नाम रखा जाएगा याद

Rishabh Pant Created History: ऋषभ पंत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले दूसरे विकेट कीपर खिलाड़ी बन गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
ऋषभ पंत ने रच दिया इतिहास, महारिकॉर्ड के लिए धोनी के बाद अब उनका नाम रखा जाएगा याद
Rishabh Pant
  • भारतीय कप्तान ऋषभ पंत ने गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन विकेट के पीछे दो महत्वपूर्ण कैच पकड़े.
  • पंत भारतीय टेस्ट टीम के दूसरे सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले विकेटकीपर बन गए हैं.
  • ऋषभ पंत ने सैयद किरमानी को पीछे छोड़ते हुए यह रिकॉर्ड 95 पारियों में हासिल किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rishabh Pant Created History: मौजूदा समय में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जा रहा है. गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन ही भारतीय कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) विकेट के पीछे काफी शानदार लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने रयान रिकेलटन (35) और टोनी डी जोरजी (28) के रूप में 2 शानदार कैच पकड़े. जिसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले दूसरे विकेट कीपर खिलाड़ी बन गए हैं.

ऋषभ पंत ने सैयद किरमानी को छोड़ा पीछा

खास मामले में ऋषभ पंत ने किसी और को नहीं पूर्व दिग्गज विकेट कीपर सैयद किरमानी को पीछे छोड़ा है. दरअसल, किरमानी ने भी भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपर के तौर पर 160 कैच पकड़े हैं और पंत ने भी. लेकिन किरमानी को इस आंकड़े तक पहुंचने में 151 पारियों का सहारा लेना पड़ा था, जबकि पंत ने इस उपलब्धि को 95 पारियों में ही प्राप्त कर लिया है.

धोनी के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड

भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम दर्ज है. 44 वर्षीय माही ने भारतीय टीम की तरफ से कुल 90 टेस्ट मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 144 पारियों में 256 कैच पकड़ने में कामयाब रहे. खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है.

भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप 3 विकेट कीपर खिलाड़ी

256 कैच - महेंद्र सिंह धोनी - 166 पारी

160 कैच - ऋषभ पंत - 95 पारी

160 कैच - सैयद किरमानी - 151 पारी

यह भी पढ़ें- मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया साढ़े तीन दशक पुराना रिकॉर्ड, वर्ल्ड क्रिकेट में मची खलबली

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Rishabh Rajendra Pant, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now