IND vs AUS: 5 बल्लेबाज, 3 तेज गेजबाजों, 2 ऑलराउंडर और 1 स्पिनर को मिलाकर पठान ने बनाई भारत की परफेक्ट 11

Irfan Pathan Picks India Playing 11 For AUS vs IND 2025 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रलिया के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 29 अक्टूबर से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा स्थित मनुका ओवल में खेला जाएगा. पहले मुकाबले में भारतीय टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतरेगी. उसपर लगातार विचार विमर्श जारी है. इसी कड़ी में मैच से एक दिन पूर्व इरफान पठान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने पहले टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन सुझाई है, जो कुछ इस प्रकार है-

पठान ने अपनी टीम में 2 ऑलराउंडर, 3 मुख्य तेज गेंदबाज और एक विशेषज्ञ स्पिनर का किया चुनाव

41 वर्षीय पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने अपनी टीम में 3 मुख्य तेज गेंदबाज, 2 ऑलराउंडर और एक विशेषज्ञ स्पिनर का चुनाव किया है. मुख्य तेज गेंदबाज के रूप में उन्होंने जसप्रीत बुमराह के अलावा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा का चुनाव किया हैं. इसके अलावा ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शिवम दुबे और अक्षर पटेल को टीम में जगह दी है. विशेषज्ञ स्पिनर के तौर पर वरुण चक्रवर्ती टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं.

पठान ने इन 5 बल्लेबाजों का किया चुनाव

पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर ने टीम में कुल 5 बल्लेबाजों का चुनाव किया है. जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ-साथ अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा और संजू सैमसन का नाम शामिल है. पठान ने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन के हाथों में रखी है.

पहले टी20 के लिए पठान की तरफ से चुनी गई भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

यह भी पढ़ें- कौन है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर, जिसके साथ BBL में ड्रेसिंग रूम साझा करने जा रहे हैं अश्विन? नाम आया सामने