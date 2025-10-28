कौन है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर, जिसके साथ BBL में ड्रेसिंग रूम साझा करने जा रहे हैं अश्विन? नाम आया सामने

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले चुके दिग्गज भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया की 'बिग बैश लीग' में सिडनी थंडर के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ऐसा पहली बार होगा कि किसी भारतीय के साथ पाकिस्तानी भी खेलेगा. पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान बीबीएल में सिडनी थंडर के लिए आर अश्विन के साथ खेलेंगे. भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनावपूर्ण संबंधों के बीच शादाब और अश्विन किस तरह से एक दूसरे से पेश आएंगे ये देखने वाली बात होगी. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने एक रिपोर्ट में कहा कि इससे युवा पाकिस्तानी स्टार को भारतीय स्पिन गेंदबाज अश्विन के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का मौका मिलेगा.

शादाब खान के अलावा भी कई पाकिस्तानी क्रिकेटर बीबीएल में खेलेंगे. बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स, शाहीन अफरीदी ब्रिस्बेन हीट, हसन अली एडिलेड स्ट्राइकर्स, हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार्स और मोहम्मद रिजवान मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलेंगे. शादाब के साथ पक्ष और अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ विपक्ष में खेलते हुए अश्विन किस तरह पेश आएंगे, इस पर भी नजर रहेगी.

पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारतीय सेना द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं. खेल के मैदान पर भी तनाव दिखने लगा है. हाल ही में यूएई में संपन्न एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. साथ ही भारतीय टीम ने फाइनल में जीतने के बाद एशिया कप का खिताब भी पाकिस्तानी मूल के एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया था.

पाकिस्तान ने भी अपनी सीनियर और जूनियर हॉकी टीम को एशिया कप हॉकी और जूनियर विश्व कप के लिए भेजने से मना किया है. इस तनावपूर्ण माहौल में अश्विन किस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ संतुलन बिठाएंगे, इस पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर होगी.

