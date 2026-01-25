IPL 2026: MS Dhoni किस नबंर पर करेंगे बल्लेबाजी? पूर्व CSK स्टार का चौंकाने वाला दावा

Ashwin bold claim on MS Dhoni: महेंद्र सिंह धोनी ने पांच साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फैंस को अपने आईपीएल संन्यास को लेकर असमंजस में रखा हुआ है. इंडियन प्रीमियर लीग में उनका चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आखिरी सीजन कौन सा होगा? इसको लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं. 2019 में भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेलने के बाद से महेंद्र सिंह धोनी छह सीजन खेल चुके हैं. अब जब आईपीएल 2026 की शुरुआत में अधिक समय नहीं बचा है, धोनी ने रांची में ट्रेनिंग शुरू कर दी है. भारतीय विकेटकीपर संजू सैमसन समेत कई स्टार खिलाड़ियों के टीम में शामिल होने के बाद, कई एक्सपर्ट्स की राय है कि धोनी आईपीएल 2026 सीजन में मैदान पर होते हुए भी मेंटॉर भी भूमिका में दिख सकते हैं. लेकिन उनके पूर्व साथी खिलाड़ी आर अश्विन की राय अलग है.

अगस्त 2025 में आईपीएल से संन्यास लेने वाले अश्विन ने दावा किया है कि धोनी आगामी सीजन में बल्ले से एक नई भूमिका निभा सकते हैं और पांच बार के चैंपियन के लिए बल्लेबाजी पावरप्ले में परिस्थितियों का फायदा उठा सकते हैं.

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा,"धोनी खेलने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया है. वो फिट लग रहे हैं. कुछ लोगों का कहना था कि शायद वो प्लेइंग इलेवन में न खेलें या ये उनका आखिरी सीजन हो. लेकिन लगता है इमरान ताहिर को देखकर उन्हें प्रेरणा मिली है. उन्हें देखकर नहीं लगता कि वो नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. जिस तरह से उन्होंने अभ्यास शुरू किया है, उससे लगता है कि वो पावरप्ले में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे और आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे."

पिछले सीजन में जहां सीएसके अंक तालिका में सबसे नीचे रही, वहीं धोनी भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी दूर रहे, उन्होंने 14 मैचों में केवल 196 रन बनाए, जिनकी औसत 135.17 रही. अश्विन ने इस साल एक मजबूत शुरुआत के लिए सीएसके द्वारा बनाई गई नई टीम में खिलाड़ियों की भी जमकर तारीफ की.

"उन्होंने बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन किया है और उनके पास एक मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है. ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, देवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर - ये एक ऐसी बल्लेबाजी लाइनअप है, जिसमें आखिरी दो बल्लेबाजों के अनुभवहीन होने को छोड़कर, सवाल यह है कि टीमें इस बल्लेबाजी लाइनअप को कैसे रोकेंगी? यहां तक ​​कि टीमों को सीएसके को 200 रन नहीं बनाने देना भी बहुत मुश्किल हो सकता है."

अश्विन ने आगे कहा,"जेमी ओवरटन भी शानदार फॉर्म में हैं. अब देखना यह है कि सीएसके किस संयोजन के साथ मैदान में उतरती है. आयुष म्हात्रे, अंडर-19 विश्व कप में चाहे जो भी नतीजा निकले, आईपीएल में जरूर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. सीएसके की बल्लेबाजी को रोकना बेहद मुश्किल है. अगर उन्हें सही संयोजन और लय मिल जाती है, तो यह एक ऐसी बल्लेबाजी लाइनअप होगी जो टूर्नामेंट में गेंदबाजों के लिए वाकई बहुत मुश्किल खड़ी कर देगी."

