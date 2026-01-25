विज्ञापन
विशेष लिंक

पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, दिल्ली नोएडा में कोहरा और शीतलहर... कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update: दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. साथ ही, राजधानी में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है.

Read Time: 6 mins
Share
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, दिल्ली नोएडा में कोहरा और शीतलहर... कई राज्यों में बारिश का अलर्ट
  • उत्तर भारत के हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई, जिससे कई प्रमुख सड़कें बंद हो गईं हैं
  • दिल्ली में न्यूनतम तापमान में अचानक गिरावट आई है, रविवार सुबह तापमान सात दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ
  • 27 जनवरी को दिल्ली में तेज हवा के साथ गरज के बाद बारिश होने का अनुमान है, जिसके बाद मौसम स्थिर होगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

उत्‍तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली, तो लोग कंपकंपाने लगे हैं. हिमाचल, उत्‍तराखंड और कश्‍मीर में बर्फबारी हुई, तो हरियाणा, राजस्‍थान और दिल्‍ली जैसे मैदानी इलाकों में शीतलहर का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है. दिल्‍ली में पारा एकदम से नीचे आया है, तो शनिवार को शुक्रवार के मुकाबले दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 8.2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली. दिल्‍ली में रविवार को सुबह 5.30 बजे न्‍यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये शनिवार के न्‍यूनतम तापमान से कम है. 

दिल्‍ली में आज भी शीतलहर से कांप रहे लोग

मौसम विभाग की मानें तो 25 जनवरी को न्‍यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है. वहीं, अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है. हालांकि, आसमान में बादल छाए रहेंगे और सुबह कुछ कोहरा भी देखने को मिल सकता है. 26 जनवरी को मौसम में और गिरावट दर्ज होने की संभावना है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर न्‍यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है. हालांकि, अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. 

Latest and Breaking News on NDTV

दिल्‍ली में कब होगी बारिश?
 

27 जनवरी को दिल्‍ली के तापमान में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग की मानें तो 27 जनवरी को 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, आसमान में बादल छाएंगे और गरज के साथ बारिश होगी. सुबह बारिश का एक दौर चलेगा, इसके बाद शाम को भी बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग की मानें तो 27 जनवरी के बाद से मौसम में स्थिरता देखी जा सकती है.    

Latest and Breaking News on NDTV

भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद 

उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के एक दिन बाद न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई. जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमपात के कारण कई प्रमुख सड़कें लगातार दूसरे दिन भी बंद रहीं, जिससे यातायात और माल की आवाजाही प्रभावित हुई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 25 और 26 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में घने कोहरे का अनुमान जताया है, जबकि रविवार सुबह दिल्ली में हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की आशंका है. बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई. शहर के प्रमुख मौसम विज्ञान केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक रहा. यह शुक्रवार के 13.7 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान से बड़ी गिरावट है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक था.

गुलमर्ग में पारा -12 डिग्री सेल्सियस 

उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. इसके बाद गांदरबल जिले के सोनमर्ग में तापमान शून्य से 10.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. घाटी में इस समय ‘चिल्ला-ए-कलां' का दौर जारी है, जो कश्मीर का 40 दिनों का सबसे कड़ाके की सर्दी वाला समय माना जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है. इसके अलावा, सोमवार को एक और पश्चिमी विक्षोभ के जम्मू-कश्मीर को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके असर से अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य प्रमुख सड़कों पर यातायात बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर सड़क सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं. बर्फबारी के बाद विभिन्न हिस्सों में फिसलन भरी स्थितियों के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार को दूसरे दिन भी बंद रहा. उन्होंने कहा कि 270 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे सैकड़ों यात्रियों को सेना, पुलिस और नागरिक प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया तथा उन्हें भोजन और आश्रय उपलब्ध कराया गया. यह राजमार्ग सभी मौसम में कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र सड़क मार्ग है.

ये भी पढ़ें :- बर्फ की चादर से ढकी केदार घाटी, भीषण ठंड, फिर भी मुस्तैदी से डटे ITBP के जवान

हिमाचल में हो सकती है भारी बर्फबारी

मौसम विभाग ने बताया कि 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने का अनुमान है. इसके साथ ही कई जिलों के लिए घने कोहरे और शीतलहर को लेकर ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है. इस बीच, राजस्थान के कई हिस्सों में रात का तापमान शून्य के करीब पहुंच गया. बीकानेर के लूणकरणसर में न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा. राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जयपुर में शनिवार को न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
शनिवार को घने बादलों के बीच कड़ाके की ठंड के चलते हिमाचल प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई. एक दिन पहले हुई भारी बर्फबारी के बाद राज्य में दो राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 680 से अधिक सड़कों पर यातायात बाधित रहा. अधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी के कारण 5,775 ट्रांसफॉर्मर प्रभावित हुए हैं, जिससे हजारों घरों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई. राज्य के अधिकांश हिस्सों में शनिवार को न्यूनतम तापमान इस मौसम के औसत के आसपास दर्ज किया गया. लाहौल-स्पीति जिले के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान शून्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

राजस्‍थान, पंजाब और हरियाणा में कैसे हैं हालात

मौसम विभाग ने उत्तर दिशा से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण राजस्थान में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है. पंजाब और हरियाणा में भी ठंड का असर तेज हो गया. दोनों राज्यों में बठिंडा सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से पांच डिग्री कम है. हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पंजाब के फरीदकोट और फिरोजपुर में क्रमशः एक डिग्री और 1.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

ये भी पढ़ें :- गुलमर्ग में भारी बर्फबारी: ट्रैफिक जाम से लेकर ट्रैवल टिप्स तक, निकलने से पहले ये जरूर जान लें

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तमिलनाडु में शनिवार और रविवार को तथा केरल में 26 जनवरी को गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है. साथ ही अगले तीन दिनों में गुजरात में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है. आईएमडी ने 25 और 26 जनवरी को पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की भी आशंका जताई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Weather Update, Delhi Weather, Delhi Rain, Uttrakhand Snowfall
Get App for Better Experience
Install Now