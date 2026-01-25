विज्ञापन
सलमान आगा कप्तान.. ICC टी-20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, हारिस रऊफ की छुट्टी

T20 World Cup Pakistan Team: बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है.

  • पाकिस्तान की टी-20 विश्व कप टीम में बाबर आजम को शामिल किया गया है
  • टीम घोषणा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में हुई जिसमें PCB के उच्च अधिकारी और टी20 कप्तान सलमान अली आगा मौजूद थे
  • टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबला 15 फरवरी को
T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया है, टीम में बाबर आजम को जगह मिली है. वहीं, मोहम्मद रिजवान और हारिश रऊफ को टीम में शामिल नहीं किया गया है. यह घोषणा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जिसमें PCB के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर और मेन्स नेशनल सिलेक्शन कमेटी के सदस्य आकिब जावेद, पाकिस्तान व्हाइट-बॉल टीम के हेड कोच माइक हेसन और T20I कप्तान सलमान अली आगा मौजूद थे. बता दें कि बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप में शामिल न किए जाने पर पाकिस्तान की ओर से कई तरह के बयान आए थे जिसमें उन्होंने आईसीसी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया था जिसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली थी, आईसीसी के सख्त होने के बाद पाकिस्तान ने तुरंत ही अपनी टीम का ऐलान कर दिया. 

बाबर आजम को मिली टीम में जगह

पाकिस्तान की टी-20 टीम में बाबर आजम को जगह मिली है. बता दें कि अपने स्लो बैटिंग के लिए आलोचना झेल रहे बाबर को लेकर माना जा रहा था कि उनको टीम में शामिल नहीं किया जाएगा लेकिन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान को टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल कर लिया गया है. 

सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक को पहली बार किसी बड़े ICC इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया है. वहीं, अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और उस्मान खान 2021 से इस टूर्नामेंट के एक या ज़्यादा एडिशन में खेल चुके हैं. 

पाकिस्तान टीम:

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक

पाकिस्तान को ग्रुप A में को-होस्ट और डिफेंडिंग चैंपियन भारत, नीदरलैंड्स, USA और नामीबिया के साथ रखा गया है. 
पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप में  अपना अभियान 7 फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड्स के खिलाफ शुरू करेगा. 

पाकिस्तान का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल:

  • 7 फरवरी - कोलंबो में पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड
  • 10 फरवरी - कोलंबो में पाकिस्तान बनाम अमेरिका
  • 15 फरवरी - कोलंबो में भारत बनाम पाकिस्तान
  • 18 फरवरी - पाकिस्तान बनाम नामीबिया, कोलंबो
T20 World Cup 2026, Cricket, Pakistan, Pakistan Cricket Board
