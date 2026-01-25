T20 World Cup में नहीं मिली जगह तो ICC के फैसले के खिलाफ चुनौती देगा बांग्लादेश? BCB अधिकारी का आया बयान

बांग्लादेश की टीम आगामी टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी या नहीं? इस सवाल का जवाब सामने आ गया है. आईसीसी ने बीते शनिवार (24 जनवरी 2026) को साफ शब्दों में कहते हुए बताया कि बांग्लादेश की टीम सात फरवरी से आठ मार्च के बीच खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगी. उसकी जगह पर स्कॉटलैंड की टीम को मौका दिया गया है. उसके बाद से क्रिकेट प्रेमियों के जेहन में लगातार एक सवाल आ रहा है कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी के इस फैसले को चुनौती देगी? तो उसका जवाब भी सामने आ गया है. हमारे रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीबी, आईसीसी के फैसले को चुनौती नहीं देनी वाली है. बीसीबी की मीडिया समिति के अध्यक्ष अमजद हुसैन ने खूद शनिवार को ढाका में हुई एक बोर्ड के बैठक में इस खबर की पुष्टि की है.

बीसीबी मीडिया समिति के अध्यक्ष अमजद हुसैन का बयान

अमजद हुसैन का कहना है, 'हमने आईसीसी बोर्ड के फैसले को स्वीकार कर लिया है. आईसीसी का कहना है आप वहां जाकर नहीं खेल सकते और वे हमारे मैच श्रीलंका में स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं. हमारा रुख वही है. हम किसी अलग मध्यस्थता या किसी और चीज में नहीं जा रहे हैं.'

आईसीसी ने बीसीबी को दिया था मौका

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते आईसीसी बोर्ड की बैठक में बांग्लादेश को बताया गया था कि अगर वे टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा नहीं करते हैं तो उनकी जगह पर किसी अन्य टीम को चुन लिया जाएगा.

इस मसले का जवाब देते हुए अमजद ने कहा कि बीसीबी ने इस मामले को अपनी सरकार के सामने रखा था. जहां उसे फिर से यही जवाब मिला कि भारत में उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं.

इसके पश्चात जब बीसीबी ने यह जानकारी आईसीसी के साथ साझा कि तो बोर्ड ने क्वालिफिकेशन टेबल में अगली टीम के रूप में स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह भेजने का फैसला लिया.

अमजद ने कहा, 'आईसीसी बोर्ड की बैठक के बाद बांग्लादेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी. जहां निर्णय लिया गया. उस निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमारी टीम भारत नहीं जा पाएगी. सरकार द्वारा इस निर्णय की सूचना दे दी गई है.'

यह भी पढ़ें- शाहिन अफरीदी- बाबर आजम नहीं, T-20 वर्ल्ड कप के लिए पाक टीम में चुने गए इस खिलाड़ी पर रहेगी नजर