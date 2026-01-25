IND vs NZ 3rd T20I: गंभीर के चहेते की होगी छुट्टी, मैच विनर को मिलेगा मौका, पिच क्या खिलाएगी गुल? जानें सब कुछ

India vs New Zealand, 3rd T20I 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार (25 जनवरी 2026) को गुवाहाटी स्थित एसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को भी जीतकर सीरीज को दो मैच शेष रहते अपने नाम कर ले. शुरुआती दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया का प्रदर्शन सराहनीय रहा है. पिछले मुकाबले में सूर्यकुमार यादव अपने टी20 करियर का 22वां अर्धशतक जड़ते हुए कुछ समय से चले रहे अर्धशतकों के सुखा को खत्म करने में कामयाब रहे. वहीं नहीं ईशान किशन ने भी तिलक वर्मा की जगह को बखूबी जिम्मेदारी से संभाला था. दूसरे टी20 से जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था, जबकि अक्षर पटेल उंगली की चोट से उबरने में लगे हुए थे. हालांकि, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी ने इन दिग्गजों की कमी को महसूस नहीं होने दिया था. रायपुर में ओस पड़ने के बावजूद उन्होंने न्यूजीलैंड को दबाव में डाले रखा. नतीजन टीम विपक्षी टीम को 210 रन के अंदर रोकने में कामयाब रही. बाद में उम्दा बल्लेबाजी करते हुए टीम ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया.

दूसरे टी20 से हो सकती है गंभीर के चहेते की छुट्टी

रायपुर में शानदार गेंदबाजी के बावजूद हर्षित राणा की तीसरे टी20 मुकाबले से छुट्टी हो सकती है. क्योंकि अक्षर पटेल चोटिल होने की वजह से दूसरे टी20 मुकाबले में नहीं खेल पाए थे. पहले टी20 मुकाबले में उन्हें हल्की चोट लगी थी. एहतियातन उन्हें दूसरे टी20 से आराम दिया गया था. मगर अब जब वह फिट हो गए हैं तो पूरी संभावना नजर आ रही है कि वह तीसरे टी20 में वापसी कर सकते हैं. क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए अक्षर पटेल मैनेजमेंट की पहली पसंद हैं. वहीं ट्रॉफी कब्जाने के इरादे से बुमराह की भी वापसी हो सकती है. दूसरे टी20 में उन्हें आराम दिया गया था.

भारत बनाम न्यूजीलैंड 2026 तीसरे T20I मैच से जुड़ी कुछ अहम बातें

मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला.

तारीख और समय: 25 जनवरी, टॉस शाम 6.30 बजे, लाइव शाम सात बजे से.

स्थान: एसीए स्टेडियम, बरसापारा, गुवाहाटी.

तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.

तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जिमी नीशम, मैट हेनरी, जैकब डफी और ईश सोढ़ी.

भारत और न्यूजीलैंड T20I में पिछले पांच मैच के परिणाम

भारतीय टीम को अपने पिछले पांच मैचों में से चार मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि महज एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम को अपने पिछले पांच मैचों में तीन जीत मिली है, जबकि दो में हार का सामना करना पड़ा है.

पिच रिपोर्ट का मिजाज

गुवाहाटी में खेले गए पिछले दो टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में क्रिकेट प्रेमियों को रनों की बौछार देखने को मिली है. यहां चार साल पहले खेले गए मैच में एक टीम ने 237, जबकि दूसरी टीम ने 221 रन बनाए थे. 2023 में खेले गए मुकाबले में 222 बनाम 225 रन का स्कोर देखने को मिला था. जिसके बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि गुवाहाटी में भी उन्हें एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है? ओस भी एक अहम कारक हो सकता है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है. मैच के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- केविन पीटरसन का महारिकॉर्ड तोड़ जो रूट ने बदल दिया इंग्लैंड क्रिकेट टीम का इतिहास, बने पहले क्रिकेटर